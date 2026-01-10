Svi se pitaju koji je Trampov sledeći potez: 7 zemalja je u opasnosti, jer stoje na putu njegovim ambicijama

Strani mediji navode da predsednik SAD Donald Tramp planira da učvrsti kontrolu nad celom zapadnom hemisferom. Prema njihovim izveštajima, Tramp je oživeo politiku prema kojoj ceo severno- i južnoamerički kontinent spada u sferu interesa SAD, što znači da Amerika želi da dominira celim regionom.

Međutim, sedam zemalja posebno stoji na putu njegovim ambicijama. Tramp je već govorio o mogućim aneksijama i pretnjama vojnom akcijom kako bi nametnuo svoju volju, a napad u Venecueli pokazao je da predsednik to misli ozbiljno.

Bela kuća je naglasila da je vojna opcija „uvek moguća“, što dodatno povećava zabrinutost među saveznicima i susednim državama. Strani mediji ističu da su neke od ovih sedam zemalja u većem riziku od drugih, dok eksperti upozoravaju da bi Trampov sledeći potez mogao drastično da promeni geopolitičku ravnotežu u regionu.

Analitičari navode da američki predsednik cilja ne samo političku i ekonomsku kontrolu, već i strateške resurse i vojne pozicije koje bi osigurale dominaciju SAD u zapadnoj hemisferi.

Svet pažljivo prati svaki Trampov potez, jer njegovi planovi za region mogu dovesti do novih kriza i sukoba u bliskoj budućnosti.

Venecuela - pretnja novim udarom

SAD su već izvršile napad na Venecuelu i zarobile predsednika Nikolasa Madura i njegovu suprugu. Tramp međutim ne isključuje novi napad.

Rasmus Sinding Søndergaard, viši istraživač u Danskom institutu za međunarodne studije, navodi da rizik od novog napada zavisi od toga da li trenutna vlada uspeva da sarađuje sa Trampom - a to je gotovo uvek povezano sa naftom. Zemlja je nestabilna, pa bi Amerikanci mogli ponovo reagovati u slučaju nereda ili pokušaja puča.

Tramp je rekao da je operacija u Venecueli imala cilj da zaustavi tok narkotika, kazni Venecuelu zbog slanja migranata i kriminalaca u SAD i osigura kontrolu nad velikim naftnim rezervama. Prema njegovim rečima, SAD će sada kontrolisati Venecuelu dok se ne stvore uslovi za mirnu primopredaju vlasti.

Privremenu vladu čini bivša potpredsednica Delci Rodrigez, koja bi, prema Trampu, trebalo da sarađuje i prati američke interese. Ukoliko to ne učini, Tramp je upozorio da bi SAD mogle sprovesti još jedan napad, a Rodrigez bi platila „veliku cenu, verovatno veću od Madura“.

Najnovija Trampova izjava glasi da „druga talas napada verovatno neće biti potreban“, ali da SAD održavaju vojno prisustvo iz bezbednosnih razloga.

Kolumbija - "bolesnik"

Tramp je kolumbijskog predsednika nazvao „bolesnikom“ i izjavio da bi želeo da Kolumbija bude sledeća meta vojne operacije, iako sada postoji mogućnost smirivanja tenzija.

Analitičari ocenjuju da je rizik nizak. Kolumbija je teška meta, a zemlja ima dugu istorijsku saradnju sa SAD. Međutim, odnos je pogoršan jer je Tramp optužio predsednika Gustava Petra da šalje kokain u SAD i upozorio ga da „pazi na sebe“.

Petro je socialistički saveznik Madura i kritičar američke vojne prisutnosti u Karipskom moru. U maju se očekuju izbori, pa vojna operacija za uklanjanje Petra nije realna. Petro je izjavio: „Dođi i uhvati me. Čekam te ovde.“

Panama - borba za kanal

Tramp je ranije pretio preuzimanjem kontrole nad Panamskim kanalom, uz mogućnost upotrebe vojne sile. Rizik je nizak, ali ne može se u potpunosti isključiti jer je kanalu, po Trampovom mišljenju, mesto u američkim rukama.

Kanalska kontrola je prebačena iz SAD u Panamu pre 26 godina, ali Tramp smatra da je Panama pogrešno postupala prema SAD i davala prednost Kini.

Panamski predsednik Hoze Raul Mulino izjavio je da se odnos sa SAD poboljšava, a kanal ostaje panamski.

Meksiko - istrošena strpljivost

Tramp tvrdi da mora „nešto učiniti“ povodom Meksika i njihovih narkokartela, ranije je pretio invazijom ili napadom. Rizik je nizak, jer bi operacija bila politički komplikovana. Meksiko je odbio američku vojnu intervenciju.

Tramp je više puta ponudio vojnu pomoć, ali Meksiko je odbio. On je izjavio: „Moramo nešto učiniti sa Meksikom.“

Kuba - tajanstvena pretnja

Operacija u Venecueli pogodila je i Kubu, koja je i sama pod radarom SAD. Rizik je srednji. Kuba je izgubila važnog saveznika Madura i pristup venecuelskoj nafti, što pogoršava situaciju.

Tramp i američki zvaničnici, uključujući Marka Rubija, žele promene na Kubi, ali za sada nije jasno da li bi cilj bio direktan napad ili blokada.

Kanada - 51. savezna država?

Tramp je ranije predlagao da Kanada postane 51. američka savezna država. Rizik od vojne akcije je nula. Tramp je imao trgovinski sukob sa Kanadom zbog narko-problema i fentanila, ali konkretna vojna opcija nije realna.

Grenland - Trampov san

Tramp insistira da SAD treba da preuzmu kontrolu nad Grenlandom zbog nacionalne bezbednosti. Rizik od vojne akcije je nizak, ali ne može se u potpunosti isključiti.

Ostale zemlje - Iran pod rizikom

Trampova politika širenja američke dominacije ne znači da ostatak sveta može da se opusti. SAD su već intervenisale u Iranu, Nigeriji, Jemenu, Iraku, Somaliji i Siriji. Iran je posebno u opasnosti zbog protesta i Trampovih pretnji da će intervenisati.

Tramp je pokazao da njegove pretnje treba shvatiti ozbiljno, a ostatak sveta sada prati svaki njegov potez.

Autor: S.M.