UDARAC IZ BRATISLAVE KOJI JE ZATRESAO KIJEV: Slovačka donela konačnu odluku – Nema više oružja i novca za Zelenskog!

Najviši državni vrh Slovačke postigao je apsolutni konsenzus koji će definitivno promeniti tok podrške Ukrajini u ovom delu Evrope. Predsednik Peter Pelegrini, premijer Robert Fico i predsednik parlamenta Rihard Raši saopštili su danas da su postigli potpunu saglasnost o ključnim pitanjima spoljne politike: Slovačka zvanično obustavlja svaku vojnu pomoć i kredite Ukrajini.

Suverenitet ispred zahteva Brisela

Nakon sastanka u Bratislavskom zamku, trojica najviših zvaničnika potvrdila su da žele jedinstven i suveren nastup Slovačke unutar Evropske unije. Poruka je jasna – Bratislava više neće slepo pratiti diktate međunarodnih centara moći ako oni idu na štetu slovačkih nacionalnih interesa.

Slovački premijer Robert Fico bio je najoštriji u svojoj oceni, naglasivši da se Evropska unija nalazi u "dubokoj krizi". On je istakao da Slovačka mora delovati hrabro kako bi zaštitila sopstvenu bezbednost i energetsku stabilnost, pozvavši sve političke aktere na jedinstvo u ovim presudnim trenucima.

Crvena linija: Bez vojnika u Ukrajini

Predsednik Pelegrini je potvrdio da među trojicom lidera nema razmimoilaženja: Slovačka neće slati svoje vojnike na ukrajinski front, niti će učestvovati u bezbednosnim garancijama ili finansijskim aranžmanima Evropske komisije namenjenim Kijevu.

Takođe, zvanična Bratislava je osudila američku vojnu kampanju u Venecueli, ocenivši je kao direktno kršenje međunarodnog prava, čime je dodatno podvukla svoj novi, nezavisni spoljnopolitički kurs.

Zajedno sa Orbanom protiv struje?

Dok se u kuloarima Brisela mađarski premijer Viktor Orban često označava kao "jedina prepreka", čini se da je sada dobio snažnog saveznika u Slovačkoj. Predsednik parlamenta Rihard Raši izjavio je da ne postoje fundamentalne razlike u stavovima državnog vrha, te da će Slovačka nastaviti da jača saradnju u okviru Višegradske grupe (V4) i drugih regionalnih formata.

Ovaj potez Slovačke, planiran da definiše njihove aktivnosti tokom cele 2026. godine, predstavlja ozbiljan izazov za jedinstvo EU i NATO-a u vezi sa ukrajinskim pitanjem.

Autor: Dalibor Stankov