TUGA KAKVA SE NE PAMTI: MLADA I MLADOŽENJA POGINULI DAN NAKON SVADBE! Nastradali i gosti koji su prespavali u njihovoj kući

Tragedija je potresla Pakistan, gde su mladenci poginuli u eksploziji plina njihovoj porodičnoj kući, samo dan nakon venčanja. U nesreći je poginulo još šest ljudi, uključujući članove porodice i goste na venčanju, dok je više od desetak ljudi povređeno.

Sila eksplozije izazvala je urušavanje krova. Službe za hitne slučajeve saopštile su da je uzrok nesreće curenje gasa koji je ispunio prostoriju, a zatim eksplodirao.

Sve je nestalo u sekundi

Sila eksplozije odnela je delove zidova, ostavljajući za sobom gomile cigli, betonskih ploča i uništenog nameštaja. Spasilačke ekipe su morale da izvlače povređene zarobljene ispod ruševina, a oštećene su i tri susedne kuće.

Slomljeni otac mladoženje, Hanif Masih, rekao je da se njegov sin oženio tek dan ranije i da su mladenci, porodica i gosti spavali u kući kada se tragedija dogodila. Rekao je da su svi otišli ​​na spavanje oko 3 sata ujutru i da ih je probudila zastrašujuća eksplozija. Pored sina i snaje, Masih je u nesreći izgubio i suprugu i snaju.

Istraga u toku

Policija je blokirala područje i pokrenula istragu o okolnostima eksplozije.

Forenzički stručnjaci su poslati na teren da pretraže ruševine.

Autor: D.Bošković