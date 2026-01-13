AKTUELNO

Svet

TUGA KAKVA SE NE PAMTI: MLADA I MLADOŽENJA POGINULI DAN NAKON SVADBE! Nastradali i gosti koji su prespavali u njihovoj kući

Izvor: Blic, Foto: Pixabay.com ||

Tragedija je potresla Pakistan, gde su mladenci poginuli u eksploziji plina njihovoj porodičnoj kući, samo dan nakon venčanja. U nesreći je poginulo još šest ljudi, uključujući članove porodice i goste na venčanju, dok je više od desetak ljudi povređeno.

Sila eksplozije izazvala je urušavanje krova. Službe za hitne slučajeve saopštile su da je uzrok nesreće curenje gasa koji je ispunio prostoriju, a zatim eksplodirao.

Sve je nestalo u sekundi

Sila eksplozije odnela je delove zidova, ostavljajući za sobom gomile cigli, betonskih ploča i uništenog nameštaja. Spasilačke ekipe su morale da izvlače povređene zarobljene ispod ruševina, a oštećene su i tri susedne kuće.

Slomljeni otac mladoženje, Hanif Masih, rekao je da se njegov sin oženio tek dan ranije i da su mladenci, porodica i gosti spavali u kući kada se tragedija dogodila. Rekao je da su svi otišli ​​na spavanje oko 3 sata ujutru i da ih je probudila zastrašujuća eksplozija. Pored sina i snaje, Masih je u nesreći izgubio i suprugu i snaju.

Istraga u toku

Policija je blokirala područje i pokrenula istragu o okolnostima eksplozije.

Forenzički stručnjaci su poslati na teren da pretraže ruševine.

Autor: D.Bošković

#Gosti

#Mladenci

#Pogibija

#Smrt

#Tuga

POVEZANE VESTI

Domaći

Prevelika je tuga, ceo dan mi nije dobro, gledam da li su nađena deca... Nadica Ademov slomljena zbog tragedije u rodnoj Makedoniji, oglasila se za Pi

Hronika

PORODICA UGAŠENA U KRVAVOM PIRU: Kuću u Čačku u kojoj je sin ubio oca i majku, pa sebe prati ZLA KOB! Na istom mestu...

Svet

POGINULO VIŠE OD 40 LJUDI, POVREĐENO 115: Švajcarska proglasila petodnevnu žalost nakon požara u baru

Domaći

Dve sestre u istom danu ostale udovice: Nezapamćena tragedija u Kočanima, njihovi muževi stradali u požaru

Svet

VRISCI ODZVANJAJU POZNATIM ZIMOVALIŠTEM! Prvi SNIMCI nakon jezive eksploziji na dočeku Nove godine - POGINULO nekoliko ljudi (VIDEO)

Svet

VOZAČ OSUMNJIČEN ZA UBISTVO IZ NEHATA: U autobusu koji se PREVRNUO kod Lajpciga POGINULO najmanje četvoro ljudi!