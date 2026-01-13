Od ekonomskog bunta do političke pobune! Iran pred istorijskim lomom - PINKOV GEOPOLITIČKI PREGLED

Pink.rs donosi vam geopolitički pregled za poslednjih sedam dana.

Protesti u Iranu traju već 15. dan. Ono što je počelo kao ekonomsko nezadovoljstvo vrlo brzo je dobilo karakteristike političke pobune protiv teokratskog režima. Katastrofalna ekonomska situacija u Iranu je posledica propasti izvoza islamske revolucije. Za 47 godina svog postojanja Islamska republika Iran nije ispunila ni jedan svoj cilj. U prvom redu Islamska revolucija nije se proširila izvan granica Irana, drugo Iran je suočen sa sankcijama koje pogađaju sve razvojne sektore, i broj tri stotine milijardi dolara uloženih u globalni terorizam su uništene tokom izraelskih operacija. Fokus je stavljen na pijacu ali glavne uzroke treba tražiti u onima koji nisu na pijaci, a to su IT radnici i izvozni sekort koji trpi posledice iranske samoizolacije.

Sa druge strane za muslimanske zemlje karakteristični su nemiri i neredi posle petkovne molitve – Džume kada vlasti ne mogu sprečiti sponatno okupljanje građana. U slučaju Irana protesti imaju karakteristiku koja prevazilazi samo ekonomske razloge jer direktno napadaju temelje režima kao glavnog krivca za ekonomsku i tehnološku zaostalost. Uprkos propagandi i izolaciji Iranci precizno adresiraju izvor problema i nema tih ekonomskih politika koje mogu zaustaviti talas protesta, ali i rušilački intenzitet. Demonstranti su svesno zapalili džamije kao simbol uzurpacije, cepali zastave i rušili spomenike uglednih pazdarana. Sva ova dela se u Iranu kažnjavaju smrću.

Dakle, ulog je sam život. Nekoliko policijskih stanica i centara bezbednosti je zapaljeno i zauzeto. Za sada upotreba vatrenog oružja koristi se od strane Basidž parapolicije i korupusa Iranske revolucionarne garde (pazdarana). Iranska policija se drži po strani dok se prljav posao propušta para strukturama poput Basidža i Pazdarana. Za razliku od Basidža, ovi Pazdarani su visoko trenirani, obučavani, kultivisani i zadrti sledbenici, u pravom smislu reči sposobni ljudi zadojeni radikalizacijom i spremni su da poginu za teokratsku vlast. Basidž je sastavljen od „dobrovoljaca“ mahom iz najnižih društvenih slojeva i ruralnih delova Irana. Karakteriše ih surova brutalnost. Za razliku od prethodnih nemira vidi se smanjeno prisustvo Hezbolaha i iračkih šitskih milicija koje su do sada bile neizostavne formacije kada je reč o nasilnom suzbijanju demonstracija. Prema konzervativnim procenama broj mrtvih civila je oko 300, dok nezavisni izvori ukazuju da je reč već sada o hiljadama mrtvih. Posebno zabrinjava činjenica da je uhapšeno preko 20.000 ljudi koji mogu biti pogubljeni po kratkom postupku. Američki predsednik Donald Tramp je u više navrata pozvao islamistički režim da ne ubijaju demonstrante jer će uslediti bolan odgovor Amerike.

Događaji u Iranu su logičan sled nakon izraelske operacije Ustanički lav i američke operacije Ponoćni čekić tokom juna 2024.godine. Tada je za 20 sekundi eliminsan veliki broj pojedinaca koji su identifikovani kao ključni u sistemu rukovođenja i komandovanja Irana. Tada se pokazalo da je iranska protiv-vazdušna odbrana neefikasna u susretu sa najsavremenijim avionima F-35. Iranski odgovor u vidu bombardovanja Izraela pokazao je 97% oborenih raketa i dronova. Sve ono čime je Iran decenijama pretio pokazalo se kao vrlo ne doraslo bez podrške terorističkih proksija. Sada se spominje da bi Iran mogao pokrenuti operaciju Sudnjeg dana koja podrazumeva masivne raketne napade na Izrael, ali i američke vojne baze na Bliskom Istoku. Sastavni deo operacije Sudnjeg dana je aktiviranje terorističkih spavačkih celija širom sveta. Koliko je Iran sposoban znaju samo zapadne obaveštajne službe. Amerikanci koncetrišu svoje vazdušne snage oko Irana, u vazduhoplovnoj bazi Al Udeid u Kataru, a tankeri, bombarderi i lovci F-35 sada su pozicionirani u dometu Irana.

Ovo gomilanje se poklapa sa Trampovim najnovijim komentarima, koji sugerišu da bi bilo kakvi pregovori sa Teheranom usledili nakon odlučne akcije, a ne pre toga. Poruka manje zvuči kao diplomatija, a više kao upozorenje. Uzeti zajedno, raspored snaga i retorika ukazuju na pripreme za veliku vazdušnu kampanju, ili barem verodostojnu opciju udara, Vašington signalizira da je završio sa čekanjem dok se iranske mere i pretnje ne pojačaju. Ajatolah je direktno zapretio američkom predsedniku Trampu. Na brifingu u predsedničkom avionu tokom leta sa Mar-a-Laga ka Beloj Kući Tramp je dobio pitanje CNN-a : „Da li mislite da Iran shvata vaše pretnje ozbiljno, na šta je Tramp odgovorio : Zar ne biste rekli da verovatno to rade u ovom trenutku, nakon što smo godinama prolazili kroz to sa mnom?... Sulejmani, el Bagdadi, iranska nuklearna pretnja je uništena... Kakvo glupo pitanje.“ Obraćajući se novinarima tokom leta, predsednik Donald DŽ. Tramp izjavio je da se čini da Iran počinje da prelazi „crvenu liniju“ koju je postavio u vezi sa ubijanjem demonstranata, rekavši: „Čini se da su ubijeni neki ljudi koji nisu trebalo da budu ubijeni. Oni su nasilni - ako ih nazivate vođama, ne znam da li su vođe ili samo vladaju nasiljem - ali mi to veoma ozbiljno posmatramo. Vojska to posmatra. Razmatramo neku veoma jaku opciju, donećemo odluku.“

Kada se govori o promeni režima u Iranu vredi se podsetiti da su protesti 1979. Godine trajali godinu dana i doneli su Islamsku revoluciju koju je predvodio imam Ruhola Homeini. Šta god Izrael trenutno radi ili ne radi u Iranu, čitaćemo celu priču tek za 5-10 godina. Možda 20. Iranski režim je doneo katastrofalne odluke u protekloj godini. Ako se ovo nastavi, neće opstati još dugo. SAD imaju moć da snažno udare Iran. Veliko pitanje: Koji je najefikasniji način da se ova moć iskoristi? I kada? Iran je ušao u „Protokol nultog sata“ — Talal Nahle. U prethodnim izveštajima posmatrani su kretanje trupa, zatvaranje reaktora i mere bezbednosti granica. Međutim, u ovom dokumentu (objavljenom posle ponoći tokom vikenda), započelo je „totalno suvereno zaključavanje“.

Ova specifična vrsta zatvaranja se dešava samo kada rukovodstvo očekuje atentat ili sveobuhvatni strateški napad u narednih nekoliko sati. Iran je već iskoristio kinesko uputstvo za kontrolu civilne populacije I u potpunosti je ugasio internet protocol na nivou cele države. Uz pomoć ruske tehnologije uspeo je da suzbije delovanje niskog zemljanog satelita Starlink. Za sada je delovanje Starlinka svedeno na svega 30%. Infiltracija Starlinka u Iran je dokaz da uveliko postoje veze sa spoljnim faktorima i organizacijama/komesarijatima za otpor vlastima. Kada je reč o spoljnoj podršci ona se nikako ne može posmatrati u negativnom kontekstu zato što odsustvo podrške znači represiju, egzekucije i nastavak vladavine režima koji je u potpunosti bankrotirao na međunarodnom i nacionalnom planu.

Prema dostupnim podacima u poslednjih 30 godina ubijeno je preko 130.000 protivnika režima u koje spadaju i oni koji su “prekršili” neka od verskih pravila. Suša koja je pogodila Iran smanjila je vodostaje reka i jezera gde su se ukazali neobeleženi grobovi žrtava bačenih na njihova dna. Ako Sjedinjene Države napadnu iranski režim i okončaju dugogodišnju teokratsku diktaturu koja je odnela živote hiljada nevinih civila, Amerika i predsednik Tramp bi mogli značajno da oslabe takozvanu osovinu zla koju predvode Rusija i Kina. Primarni cilj ove osovine je da izazove i na kraju porazi Sjedinjene Države stvaranjem i podrškom raznih autoritarnih režima. Izvođenjem udara na Iran, Tramp bi mogao da se pojavi kao veliki naslednik Reganove republikanske Amerike i obezbedi ugledno i trajno mesto u američkoj istoriji. Demokratije se razlikuju po dizajnu. Vođstvo je zamenljivo. Ubijte ili zarobite predsednika, a država nastavlja da funkcioniše. Nasleđivanje je automatsko. Institucije opstaju. Društvo se ne raspada. Ova asimetrija se jača sa svakim napretkom u nadzoru, preciznom oružju, ciljanju veštačkom inteligencijom i fuziji obaveštajnih podataka. Visokotehnološke demokratije ne moraju da okupiraju gradove ili da se direktno bore protiv vojski. Potrebno im je samo da uklone pojedince koji drže sistem na okupu prisilom. Iran jasno otkriva ovu ranjivost. Kada se vojnici i policajci plaćaju u valuti koja pada i tretiraju se kao za jednokratnu upotrebu, lojalnost nestaje u trenutku kada nestane zaštita vođstva.

Američki MAGA senator Lindsi Gram je jasno i bez uvijanja pozvao američkog predsednika da ispuni svoju moralnu i istorijsku dužnost tokom gostovanja na Foks njuzu : “Da sam na vašem mestu, gospodine predsedniče, ubio bih vođe koje ubijaju ljude. Morate ovo okončati. Ako se dobro završi, onda će zavladati mir. Sve državne aktivnosti koje sponzorišu terorističke aktivnosti će prestati. Hezbolah, Hamas, neka odu.Izrael i Saudijci sklapaju mir, novi dan na Bliskom istoku. Imam veru u vas, gospodine predsedniče. Imam poverenje u vas. Vi ste Ronald Regan plus našeg vremena. Okončajte ovo. Okončajte ovo dobro. Stanite uz narod, gospodine predsedniče. Dajte im do znanja da ćete ubiti njihove ugnjetače.”

Izraelski Kanal 12 izveštava da su izraelske obaveštajne službe ponovo procenile prethodni izveštaj i sada procenjuju da bi demonstranti zapravo mogli da sruše režim.

„Svaka nacija širom sveta sa kineskom odbrambenom opremom proverava svoju protivvazdušnu odbranu i pita se koliko je ona zapravo bezbedna od Sjedinjenih Država“, rekao je Majkl Sobolik, viši saradnik u istraživačkom centru Hadson Institut za Rojeters i dodao „Takođe primećuju kako su kineska diplomatska uveravanja Iranu i Venecueli rezultirala nikakvom značajnom zaštitom kada je stigla američka vojska.“

Tramp će uskoro oterati u bankrotiranje Kinu na način Sovjetskog Saveza. Upravo je postavio zamku Kini u sovjetskom stilu. Tramp planira da poveća američke vojne izdatke za 50% na 1,5 biliona dolara do 2027. godine, što je oko 5% BDP-a. Ovo se ne tiče Rusije. Ruska ekonomija ne može to da prati. Ovo je direktno usmereno na Kinu. To je Regan protiv Sovjetskog Saveza - verzija 2.0. Peking se sada suočava sa ćorsokakom, izjednačiti američke izdatke znači srušiti već krhku ekonomiju, ne izjednačiti se znači vojno zaostajati i izgubiti obraz na globalnom nivou. U svakom slučaju, Kina gubi. Upravo tako je trka u naoružanju bankrotirala SSSR. I zato Peking paniči zbog ove odluke i uveliko pokreće operacije uticaja kako bi doveo u zabludu svetsku javnost o moći i sposobnosti Kine da kontroliše poteze SAD.

Rusija prelazi na tajni rat protiv Evrope. Nova šefica britanske spoljne obaveštajne službe, Bler Metreveli, tokom svog prvog javnog govora izjavila je o rastućoj novoj pretnji od Rusije Evropi. Režim Vladimira Putina sve više koristi ne direktne vojne akcije, već tajne metode pritiska. Ona je to nazvala „izvozom haosa“ kao elementom ruske spoljne politike. Metreveli je napomenula da to uključuje sabotažu, sajber napade, subverziju, napade dronovima, naručena ubistva i ekonomski pritisak. Takve operacije često ne sprovode državne strukture, već privatne osobe, kompanije i organizacije koje rade u interesu Kremlja iz ideoloških ili finansijskih razloga.

