Kazna za nevažeću vinjetu 23.400 dinara: Na ovom putu pooštrena pravila, papirne nalepnice odlaze u istoriju

Kazna za neposedovanje ili nevažeću vinjetu za putnička vozila do 3,5 tone u Austriji povećana je sa 120 na 200 evra, što je rast od 67 odsto, odnosno sa oko 14.000 na približno 23.400 dinara, saopštile su austrijske vlasti. Kazna se odnosi i na digitalne vinjete i na vinjete u obliku nalepnice.

Za motocikliste, kazna za isti prekršaj povećana je sa 65 na 100 evra, odnosno sa oko 7.600 na oko 11.700 dinara.

Stroga pravila za postavljanje vinjete

Nadležni podsećaju da samo posedovanje vinjete nije dovoljno, već da ona mora biti pravilno postavljena. Zabranjena je upotreba zaštitnih folija, vakuuma ili lepljivih traka koje sprečavaju direktan kontakt vinjete sa vetrobranskim staklom, a vinjeta ne sme biti zalepljena na zatamnjeni deo stakla.

Nepravilno postavljena vinjeta tretira se kao da ne postoji, što povlači kaznu od 200 evra, odnosno oko 23.400 dinara. Takozvana zamenska putarina (ersatzmaut) može se platiti gotovinom ili karticom na licu mesta.

Ukoliko vozač odbije da plati kaznu, pokreće se prekršajni postupak, uz novčanu kaznu od najmanje 300 evra (oko 35.000 dinara), koja u pojedinim slučajevima može dostići i 3.000 evra (oko 351.000 dinara), prenosi Kamatica.

Papirne vinjete odlaze u istoriju

Uporedo sa pooštravanjem kazni, cene vinjeta povećane su za 2,9 odsto. Godišnja vinjeta za automobile sada košta 106,80 evra (oko 12.500 dinara), dok godišnja vinjeta za motocikle iznosi 42,70 evra (oko 5.000 dinara).

Crvena vinjeta za 2026. godinu biće poslednja papirna vinjeta u Austriji. Od 2027. godine naplata putarine obavljaće se isključivo putem digitalnih vinjeta, što je odluka doneta krajem 2025. godine. Već sada više od 75 odsto vozača koristi elektronsku vinjetu, dok je kod vinjeta sa kraćim rokom važenja udeo digitalnih korisnika veći od 50 odsto.

Autor: S.M.