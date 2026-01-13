MEDA LOPOV: Razbio vrata pa odneo SLATKIŠE

Agencija za divlje životinje Tenesija istražuje incident u kojem je medved po četvrti put opljačkao prodavnicu slatkiša u turističkom gradu Gatlinbergu, u američkoj saveznoj državi Tenesi, saopštila je lokalna televizija WATE.

Prema snimku sa nadzorne kamere, medved je razbio staklena vrata prodavnice "Glades Homemade Candies", prevrnuo police i izneo posude sa slatkišima napolje.

Vlasnici su na društvenim mrežama naveli da se njihov porodični posao bavi zanatstvom i proizvodnjom slatkiša već 35 godina, ali da ponovljeni upadi predstavljaju ozbiljan problem, prenosi američki portal "The Hill".

Preduzete sve mere zaštite

Prema njihovim navodima, preduzete su sve razumne mere zaštite, uključujući sigurnosne brave, kontejnere otporne na medvede i dodatne bezbednosne sisteme, ali to nije sprečilo novi incident.

Vlasnici prodavnice izrazili su nadu da će medved biti premešten, uz poruku da poštuju lokalnu divlju prirodu i nacionalni park Velike dimne planine (Great Smoky Mountains).

Autor: S.M.