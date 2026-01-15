DRASTIČNE IZMENE: Rim ograničio brzinu kretanja vozila u centru grada, evo na koliko

Rim je postao najnovija evropska prestonica koja je drastično ograničila brzinu kretanja automobila u centru grada, nakon što je danas na snagu stupilo ograničenje od 30 kilometara. na sat stupiloo u istorijskom centru Večnog grada.

Šef gradske saobraćajne uprave Rima Eugenio Patane izjavio je za "Korijere dela sera" da smanjenje brzine spašava živote.

On se pozvao na podatke koji pokazuju da brzina učestvuje u 7,5 odsto saobraćajnih nesreća u Rimu.

Patane je naveo da će novo ograničenje biti postepeno primenjivano u narednih 30 dana kako bi se vozači navikli, prenosi Rojters..

Rim sledi primer evropskih prestonica kao što su London, Brisel, Pariz i Helsinki, koje su uvele sporije i bezbednije kretanje uprkos snažnom protivljenju vozača.

Gradonačelnik Rima Roberto Gvaltijeri postavio je više kamera za kontrolu brzine i pozvao stanovnike da manje koriste privatne automobile.

pročitajte još UZBUNA U BARSELONI! Policija okružila avion iz OVOG GRADA zbog pretnji

Lokalne vlasti navode da se očekuje da će ograničenje brzine smanjiti nivo buke u centru Rima za oko dva decibela.

Bolonja na severu Italije zabeležila je pad broja saobraćajnih nesreća za 13 odsto i smanjenje smrtnosti za oko 50 odsto nakon što je u januaru 2024. postala prvi veliki grad u Italiji koji je uveo ograničenje od 30 kilometra na sat.

Autor: Marija Radić