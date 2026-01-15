SKANDAL TRESE TURSKU! Poznata odbojkašica pala u akciji policije protiv droge: Bila ljubavnica Erdoganovog najvećeg protivnika?

AKTUELNO

Pravi skandal potresa Tursku nakon što je uhapšena poznata odbojkašica Derja Čajirgan, za koju govore da je bila ljubavnica Ekrema Imamoglua, gradonačelnika Istanbula, koji bi trebalo danas da se pojavi pred sudom.

Danas počinje suđenje Imamogluu u vezi sa slučajem njegove univerzitetske diplome, za koju turske vlasti tvrde da je falsifikovana. Međutim, druga afera koja se tiče gradonačelnika Istanbula i njegovog privatnog života dominira turskim medijima u poslednja 24 sata.

Prema onome što je preneo dopisnik SKAI-ja iz Istanbula, samo nekoliko sati pre početka postupka izbio je skandal u Turskoj zbog svedočenja jedne influenserke, koja je otkrila da je Imamoglu imao vanbračnu vezu sa poznatom odbojkašicom, Derjom Čajirgan. Ta sportistkinja je, prema navodima, uhapšena pre nekoliko sati, u okviru operacije Uprave za borbu protiv narkotika, zajedno sa još 18 osoba.

Kako navodi objava provladinog lista Sabah, u okviru operacije Uprave za borbu protiv narkotika uhapšeno je 19 osoba, među kojima se navodno nalazila i Derja Čajirgan, dok se ostali terete za umešanost u trgovinu narkoticima.

Vest o "vanbračnoj vezi" Imamoglua od juče prenose kako opozicioni, tako i provladini mediji u Turskoj, bez da je do ovog trenutka stigao bilo kakav zvanični komentar ili demanti od strane gradonačelnika Istanbula ili njegovih saradnika. Turski mediji su u fokus ponovo vratili i raniju izjavu odbojkašice, staru oko dve godine, kada je bila upitana koja je najpoznatija ličnost čiji broj ima sačuvan u kontaktima na svom mobilnom telefonu. Tada je odgovorila da ima upisan broj Ekrema Imamoglua, bez davanja dodatnih objašnjenja.

Influenserka po imenu Rabija Karadža, koja je takođe bila uhapšena, navodno je posvedočila da je Čajirgan bila "Imamogluova devojka". Prema njenom iskazu, gradonačelnik Istanbula je "brinuo o njoj i na neki način obezbeđivao njene isplate", a pomenula je i druga lica.

Slika koju vlasti u zemlji pokušavaju da oblikuju oko Ekrema Imamoglua, kako ističu analitičari, uključuje optužbe za falsifikovanu diplomu, finansijske malverzacije i skandalozan privatni život. Reč je, međutim, o tvrdnjama koje do sada nisu potvrđene.

