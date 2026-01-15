S KIM JE KEJT MIDLTON PROSLAVILA ROĐENDAN: Princ Vilijam nije bio na spisku, a deca su ostala kod kuće

Muž joj nije javno čestitao rođendan, a ona je našla način da mu pokaže da ima i drugih, važnih ljudi u njenom životu.

Princeza od Velsa, Kejt Midlton, proslavila je 44. rođendan 9. januara u intimnoj atmosferi, u društvu majke Kerol Midlton i sestre Pipe Metjuz, uz ručak u jednom francuskom bistrou u Berkširu.

Kako saznaje HELLO!, Kejt je prošlog petka ručala u restoranu The Funghi Club u Hanterfordu, gde je okupila važne ljude iz svog života, zapravo, ne važne, nego najvažnije.

Na tom spisku nije bilo ni Vilijama, a i deca su ovog puta ostala kod kuće.

U objavi na Fejsbuku, bistro je slavnu gošću opisao kao "potpuno šarmantnu, gracioznu i zanosnu".

- S vremena na vreme dogodi se nešto što pošalje talas uzbuđenja kroz ceo prostor, a ova nedelja nam je donela pravi pogodak. Prošlog petka, u našem malenom bistrou u Hanterfordu, imali smo ogromno zadovoljstvo da ugostimo jednu zaista izuzetnu gošću - glasila je objava bistroa, pa se nastavila:

- Već čujemo hor iz NJuberija: ‘Hajde onda… ko je bio?’ Pa – niko drugi do sama princeza od Velsa, Berkširova Kejt Midlton, koja je slavila svoj 44. rođendan, u društvu majke Kerol i sestre Pipe. Upravo ovde, u Hanterfordu.

Nemamo fotografije za deljenje (razumete zašto), ali ceo tim koji je tog dana radio rekao je isto, bila je potpuno šarmantna, graciozna i jednako blistava uživo kao što biste i zamislili. ‘Doboši’ Hanterforda nisu prestajali da bruje sve do duboko u subotu. Mali trenutak magije za naš mali bistro i nešto što nećemo tako brzo zaboraviti. Srećan rođendan.

Restoran koji je Kejt odabrala nudi bogat izbor francuskih specijaliteta, od boef burguinjona, escargot puževa u puteru sa peršunom i belim lukom, do suflea, palačinki, kao i plata sa sirom i mesom. Sve stavke sa pristupačnog à la carte menija koštaju manje od 22 funte.

Pored izbora vina, piva i bezalkoholnih pića, na meniju se nalaze i kokteli, uključujući i French 75, napravljen od džina, limunovog soka, šećernog sirupa i šampanjca.



Ne iznenađuje što je princeza od Velsa odlučila da podrži lokalni biznis na svoj poseban dan, s obzirom na to da su ona i princ Vilijam poznati po tome da često posećuju lokalne pabove i restorane u blizini njihove rezidencije Anmer Hol u Norfolku.

Kršenje tradicije za rođendan

Dan uoči rođendana, Kejt se pridružila suprugu u poseti bolnici Čering Kros u zapadnom Londonu, kako bi pružili podršku medicinskom osoblju tokom izazovnog zimskog perioda, obeleženog rekordnim brojem slučajeva gripa.

Odstupajući od tradicije, Kensingtonska palata je na njen rođendan objavila video-snimak, umesto novog portreta princeze. U snimku Kejt govori o isceliteljskoj moći prirode, čime je zaokružila svoju filmsku seriju Majka priroda, pokrenutu prošle godine.

Autor: S.M.