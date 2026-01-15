'AKO UZMEŠ GRENLAND, MI UZIMAMO SVE OD AVIJANA DO RAMŠTAJNA' Trampu stigla nikad oštrija poruka iz Beča: Ti si ekstreman, i mi smo ekstremni - Budi siguran!

Austrijski aktivista i predsednik Odbora za proširenje NATO, Ginter Fehlinger, uputio je oštro upozorenje Sjedinjenim Američkim Državama zbog planova o preuzimanju Grenlanda, zapretivši potpunim proterivanjem američke vojske s evropskog kontinenta.

U video poruci koja se proširila društvenim mrežama, Fehlinger je poručio da će Evropa, ako SAD anektiraju Grenland, zapleniti svaku američku vojnu bazu.



Njegova izjava, objavljena prošle nedelje, odgovor je na objavu Keti Miler, supruge Stivena Milera, ključnog savetnika Donalda Trampa, koja vodi podkast i koja podržava njegov pokret MAGA.

Milerova je objavila sliku Grenlanda prekrivenog američkom zastavom uz poruku "Uskoro".

"Ako uzmete Grenland, morate otići"

"Ako ga uzmete, mi ćemo uzeti svaku bazu Amerikanaca od Avijana do Ramštajna. Sve vaše vojne baze u Evropi biće zaplenjene i izgubićete i njih i celu poziciju američke moći od Drugog svetskog rata. Ako uzmete Grenland, morate otići", rekao je Fehlinger.

Obraćajući se direktno Keti Miler, objasnio je ono što je nazvao pregovaračkom moći Evrope.

"Vrlo je jednostavno, gospođo Miler, ovo je poluga koju imamo. Trebaju vam prostori za globalnu projekciju moći, nećete ih imati", rekao je Fehlinger.

"A mi se možemo vrlo dobro braniti, i to ćemo učiniti bez američkog nuklearnog štita, bez američkih snaga u Evropi, bez američkih baza. Jednostavno ćemo sami upravljati prostorima, i poslaćemo vaše momke kući u Čikago i Ohajo. I doviđenja", dodao je, zaključivši upozorenjem: "Vi idete ekstremno, i mi idemo ekstremno. Budite sigurni u to".

"Preuzimanje Grenlanda prioritet nacionalne sigurnosti Sjedinjenih Država"

Fehlinger se predstavlja kao predsednik "Austrijskog odbora za proširenje NATO", organizacije koja zagovara članstvo više država u vojnom savezu, uključujući i Austriju. Međutim, ta organizacija nije deo NATO, niti je priznata od Severnoatlantskog saveza, reč je o nezavisnom nevladinom udruženju odnosno lobističkoj inicijativi.

Ove izjave usledile su nakon što je administracija predsednika Trampa potvrdila da istražuje načine za preuzimanje Grenlanda, pri čemu je Bela kuća u utorak službeno potvrdila da je korištenje vojske "uvek opcija".

"Predsednik Tramp je jasno dao do znanja da je preuzimanje Grenlanda prioritet nacionalne sigurnosti Sjedinjenih Država, i ključno je za odvraćanje naših protivnika u arktičkoj regiji. Predsednik i njegov tim raspravljaju o nizu opcija za ostvarivanje ovog važnog spoljnopolitičkog cilja, i naravno, korišćenje američke vojske uvek je opcija na raspolaganju vrhovnom komandantu", saopštila je Bela kuća.

