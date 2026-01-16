RAZORAN ZEMLJOTRES NA PACIFIKU! Preti KATASTROFA neviđenih razmera kao i opasnost od MEGA-CUNAMIJA!

Zemljotres je pogodio područje u Pacifiku duž ploče Huan de Fuka, koja pokreće Kaskadijsku zonu subdukcije, što bi moglo izazvati zemoljotres jačine 9 stepeni po Rihteru

Veliki zemljotres pogodio je područje u Pacifiku kod obale Oregona, a potresi su se osetili u više gradova duž zapadne obale SAD, dok se očekuje da će uslediti još potresa.

Zemljotres jačine 6,0 stepeni po Rihterovoj skali dogodio se u Tihom okeanu, oko 180 milja od obale, u 22.25 po istočnom vremenu u četvrtak uveče.

Prema podacima Američkog geološkog zavoda (USGS), tri sata kasnije, u ranim jutarnjim satima u petak, zabeležen je naknadni potres jačine 3,1, a trenutno postoji 65 odsto šanse da će se tokom vikenda u tom području pojaviti novi naknadni potresi.

Više izveštaja stanovnika Oregona navodi da se snažan seizmički događaj osetio čak u Portlandu, koji se nalazi oko 300 milja od epicentra zemljotresa na moru.

Stanovnici gradova Dalas, Judžin, Sejlem i Kus Bej u Oregonu takođe su prijavili blago podrhtavanje izazvano ovim morskim zemljotresom, a čak je aktiviran i regionalni sistem za upozorenje na cunami.

Kaskadijska zona subdukcije – „uspavani džin“

Zabrinjavajuće je to što se ovaj zemljotres dogodio duž ploče Huan de Fuka, koja pokreće Kaskadijsku zonu subdukcije (CSZ) – rasjed dug skoro 700 milja koji se prostire duž zapadne obale Severne Amerike.

Naučnici već dugo upozoravaju da je ova zona „zakasnila“ za katastrofalan događaj, zbog čega je mnogi nazivaju „uspavanim džinom“.

Mogući scenariji katastrofe

Simulacije su pokazale da je ovaj rasjed sposoban da proizvede zemljotres jačine 9,0 stepeni, koji bi pogodio veći deo Pacifičkog severozapada, uključujući velike gradove poput Sijetla i Portlanda.

Nacionalna meteorološka služba SAD, kroz svoj sistem za upozorenje na cunami, saopštila je da kasnonoćni zemljotres nije proizveo opasne talase i da ne postoji pretnja po obalu SAD.

USGS je procenio da su šanse da se u narednoj nedelji dogodi još jedan značajan zemljotres jačine veće od 5,0 oko 1 prema 50.

Katastrofalno pucanje rasjeda jačine veće od 7,0 trenutno se ne očekuje, a agencija procenjuje da je verovatnoća za to manja od jedan odsto.

Uprkos tome, studija iz aprila 2025. godine pokazala je da je ogroman zemljotres duž CSZ gotovo siguran do 2100. godine, sa 37 odsto šanse da se dogodi u bilo kom trenutku tokom narednih 50 godina.

Kaskadijska zona subdukcije nalazi se duž obale SAD i Kanade u Pacifiku, gde se tektonska ploča Huan de Fuka podvlači ispod Severnoameričke ploče.

Ona se proteže od severnog dela ostrva Vankuver u Kanadi do južnog dela zapadne obale SAD, sve do Kalifornije.



Ako bi danas došlo do zemljotresa jačine između 8,0 i 9,0, naučnici procenjuju da bi udarni talas mogao da proizvede mega-cunami visok i do 30 metara, koji bi zbrisao veći deo obližnje obale.

Izveštaj Savezne agencije za vanredne situacije (FEMA) iz 2022. godine procenjuje da bi tokom sledećeg velikog zemljotresa u CSZ bilo povređeno više od 100.000 ljudi, dok bi preko 618.000 zgrada bilo oštećeno ili uništeno.

Nije bilo izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti u vezi sa ovim poslednjim velikim zemljotresom ili njegovim naknadnim potresom.

Poslednji mega-zemljotres duž Kaskadijske zone subdukcije dogodio se 26. januara 1700. godine. Istoričari i naučnici procenjuju da je bio jačine 9,0 i da je izazvao ogroman cunami koji je uništio selo Pačena Bej u Britanskoj Kolumbiji.

Zapisi o tom događaju navode da su talasi visoki i do 30 metara udarili samo 30 minuta nakon zemljotresa, ne ostavivši nijednog preživelog.

