Teško povređen sin Ramzana Kadirova

Sin tinejdžer lidera Čečenije Ramzana Kadirova, Adam Kadirov, navodno se nalazi u teškom stanju nakon saobraćajne nesreće u glavnom gradu republike, Groznom.

Dva izvora rekla su za Servis za Severni Kavkaz Radija Slobodna Evropa/Radio Sloboda (RFE/RL) da je nakon nesreće koja se dogodila 16. januara Adam Kadirov (18) sada "na intenzivnoj nezi", da je prebačen u najveću zdravstvenu ustanovu u Čečeniji, Republičku bolnicu u Groznom, te da su obližnji putevi zatvoreni.

"Navodno se nalazi na intenzivnoj nezi i bez svesti. Ne znamo sa sigurnošću šta se tačno dešava sa sinom Kadirova“, rekao je jedan od izvora iz Groznog.

"Putevi ka bolnici su zatvoreni jer je Adam tamo dovezen".

Drugi izvor, predstavnik čečenske dijaspore, dao je sličan iskaz Servisu za Severni Kavkaz RFE/RL. Lokalni opozicioni pokret NIYSO takođe je izvestio o nesreći, navodeći da se kolona vozila Adama Kadirova "kretala velikom brzinom, automobil za automobilom, kada je iznenada naišla na prepreku".

"Kao rezultat toga, automobili su počeli da se sudaraju jedan s drugim, zbog čega dobijamo informacije da ima mnogo povređenih", napisao je NIYSO u objavi na Telegramu. "Ali uzbuna je nastala upravo zbog Adama".

U komentaru za Servis za Severni Kavkaz RFE/RL, predstavnik tog pokreta rekao je da su informacije dobili iz različitih izvora, ali je naglasio da još uvek ne mogu sa sigurnošću govoriti o stanju sina čečenskog lidera.

Adam Kadirov, jedan od mnogobrojne dece Ramzana Kadirova, vernog saveznika ruskog predsednika Vladimira Putina, poslednjih godina je privukao značajnu pažnju.

Ta istaknutost je uglavnom rezultat izveštavanja državnih medija u Čečeniji, gde je prikazan kao hrabar mladić koji se borio u ruskom ratu protiv Ukrajine i koji se istakao u sportskim i vojnim takmičenjima.

Njegova ozloglašenost je porasla nakon što je na internetu objavljen video na kojem se vidi kako, tada petnaestogodišnjak, tuče Nikitu Žuravelja, ruskog političkog zatvorenika koji je optužen za spaljivanje Kurana i uhapšen.

Nakon incidenta, Adam Kadirov je zasut nagradama, uključujući titulu Heroja Republike Čečenije, najvišeg priznanja u regionu, i dobio je dodatna priznanja od nekoliko ruskih regiona.

Poslednjih godina, Ramzan Kadirov je unapredio nekoliko svoje dece na visoke pozicije u čečenskoj vladi.

U aprilu 2025. godine, Adam je imenovan za sekretara regionalnog Saveta bezbednosti, što je podstaklo spekulacije da bi Kadirov mogao da ga pripremi za potencijalnog naslednika. To je delimično podstaklo i glasinama o lošem zdravlju čečenskog lidera.

Kasnije 2025. godine, sedamnaestogodišnjak je proslavio svoje venčanje na nepoznatoj lokaciji. Kadirov je kasnije objavio poruku na svom Telegram nalogu u kojoj se zahvaljuje Putinu na čestitkama Adamu, napisavši: „Ti i dalje ostaješ njegov najodaniji PRIJATELJ, čuvajući ovu prelepu mušku tradiciju".

Autor: S.M.