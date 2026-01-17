UBIJEN PREDSEDNIK OPŠTINE: Izrešetano telo nađeno u provaliji - Napadač (45) priznao zločin

U šokantnom incidentu u regionu Makrinija u Aitolokarnaniji, ubijen je predsednik opštine Litovuni u Agriniou. Žrtva je bila oženjena i iza sebe je ostavio jedno dete.

Prema prvim informacijama, ubistvo se dogodilo danas. Počinilac (45), koji je prethodno organizovao krađu automobila žrtve, upao je u situaciju dok je žrtva bila za volanom svog vozila i ispalio u njega tri hica.

Nakon napada, žrtva je izgubila kontrolu nad vozilom i automobil je sleteo sa litice, usled čega je muškarac preminuo.

Samo nekoliko sati kasnije, počinilac je kontaktirao vlasti i predao se, a policiji je dao i oružje koje je koristio tokom zločina.

"Dođite i izvedite me iz kuće, ja sam ga ubio", navodno je rekao policiji.

Zanimljivo je da je oružje pronađeno i u vozilu ubijenog muškarca, što dodatno komplikuje istragu.

Policija trenutno ispituje motiv ubistva, a preliminarni podaci ukazuju na moguće lične ili romantične razloge.

Pojedini mediji prenose da je žrvta navodno bio u tajnoj vezi sa ženom napadača i da su se oko toga sukobili.

Autor: Iva Besarabić