Zelenski izdao hitno naređenje: Gradovi na ivici kolapsa!

Predsednik Ukrajine izdao naređenje o hitnom uvozu električne energije i ključne opreme, dok ekipe na terenu održavaju sistem u životu.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski naredio je da se uvoz električne energije i dodatne opreme ubrza što je više moguće, kako bi se povećala otpornost gradova i zajednica pogođenih ruskim napadima.

- Sve odluke su već donete i uvoz mora da se odvija bez odlaganja - naveo je Zelenski u objavi na društvenoj mreži Iks nakon sastanka sa najvišim zvaničnicima vlade i vojske.

💡🇺🇦 #Zelensky on Energy



Zelensky ordered an urgent review of #Kyiv homes still without heating, pushed for faster electricity imports and partner support, thanked emergency services, and issued new instructions on air defense and sky protection. pic.twitter.com/K7VJpOFXDi — CyberFox (@CallOnAlert) 17. јануар 2026.

On je zahvalio svim ekipama za popravke, Državnoj službi za vanredne situacije, energetskim kompanijama i komunalnim službama koje trenutno rade na terenu.

- Geografski obuhvat radova pokriva celu Ukrajinu, a gotovo svaki region ima svoje zadatke. Najteža situacija je u Kijevu i okolini, Harkovu i regionu, kao i Zaporožju i okolini - naveo je Zelenski na Iksu.

Predsednik Ukrajine je dodao i da je naložio poseban pregled u Kijevu za zgrade koje još nemaju grejanje, ističući da postoje neslaganja između izveštaja na nivou grada i vlade.

Autor: S.M.