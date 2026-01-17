TRAMP KREĆE U OSVAJANJE GRENLANDA? Bivši savetnik otkriva šokantan plan: Kanada je sledeća Ukrajina..

Bivši Trampov strateg Stiv Benon podigao je svet na noge tvrdnjom da je Kanada nova meta američkog predsednika.

On otkriva da Donald Tramp planira žestok obračun sa severnim susedom kako bi zaustavio prodor Kine na Arktik, dok se njegova radikalna verzija Monroove doktrine širi na celu zapadnu hemisferu.

Benon je u razgovoru za „Dejli mejl“ poslao dramatično upozorenje: Kanada ne može sama da odbrani svoju severnu granicu, a Tramp to neće mirno posmatrati.

„Kanada je sledeća Ukrajina“

„Sledeća velika stvar biće Kanada. Oni su sledeća Ukrajina jer ne mogu da odbrane svoju severnu arktičku granicu, a Kina će je odmah uzeti. Tramp će se žestoko obračunati sa Kanadom“, izjavio je Benon.

Trampov plan za preuzimanje Grenlanda nije hir, već geostrateški potez kojim želi da izbaci Rusiju i Kinu iz strateški važne regije. Arktik postaje novo polje bitke, a Tramp smatra da je Kanada trenutno najslabija karika.

Kineska senka nad Ottawom

Bivši zvaničnici Bele kuće ističu da je Tramp ozbiljno zabrinut još od 2018. godine, kada se Kina proglasila „gotovo arktičkom državom“. Poseban alarm u Vašingtonu izazvao je kanadski premijer Mark Karni, koji je tokom posete Pekingu nazvao Si Đinpinga „strateškim partnerom“.

Karni je dodatno razbesneo Amerikance jer je stao uz Dance i NATO saveznike protiv Trampovog plana za Grenland, tvrdeći da je sa Kinom pronašao „zajednički jezik“ po tom pitanju.

Od Monroove do „Donroove“ doktrine

Nakon što je misija u Venecueli dovela do hvatanja Nikolasa Madura, svet je shvatio da Tramp Monroovu doktrinu iz 1823. godine sprovodi u modernom i mnogo agresivnijem obliku. Tramp je to čak javno potvrdio:

„Monroova doktrina je velika stvar, ali mi smo je izraženo nadmašili. Sada je zovu Donroova doktrina“, poručio je predsednik nakon akcije u Venecueli.

Amerika više ne prašta saradnju sa drugima

Nova strategija nacionalne bezbednosti Bele kuće jasno stavlja do znanja – SAD više neće dozvoliti konkurentima (Rusiji i Kini) da postavljaju svoje snage u zapadnoj hemisferi. Dokument na 33 stranice predviđa da će Amerika „na različite načine obeshrabriti“ svaku državu u regionu koja pokuša da sarađuje sa rivalima Vašingtona.

Misija u Venecueli bila je samo prvi dokaz „različitih sredstava“ koja je Tramp spreman da upotrebi kako bi osigurao američku dominaciju.

Autor: Dalibor Stankov