Nesvakidašnji slučaj u Njujorku: Lopovi opljačkali radnju sa Pokemon kartama

U jednoj od najpopularnijih zona za šoping u Njujorku, gde je svaki blok prepun luksuznih butika i ekskluzivnih klubova, pljačkaši su ove nedelje kao metu odabrali daleko skromniju prodavnicu sa Pokemon kartama, prenosi danas Njujork tajms.

Trojica muškaraca su upala u novootvorenu prodavnicu, Poke Kort, u Zapadnoj 13. ulici na Donjem Menhetnu, i ukrala Pokemon karte u vrednosti od najmanje 110.000 dolara, rekli su vlasnici prodavnice.

Kada su muškarci ušli u prodavnicu, jedan je odmah izvukao pištolj i uperio ga ka kupcima i radnicima, rekla je vlasnica prodavnice Kortni Čin.

Ona je dodala da je drugi pljačkaš čuvao vrata kako bi sprečio ljude da izađu, a u incidentu niko nije povređen.

Snimci bezbednosnih kamera prikazuju dvojicu muškaraca kako prilaze vitrini i razbijaju je čekićem, a potom trpaju Pokemon karte u svoje rančeve.

Prodavnica obično drži svoje najvrednije proizvode zaključane u vitrini, rekla je Čin.

Ona je dodala da su lopovi počeli sistematski da uzimaju predmete koji su imali zaista visoke cene, uključujući profesionalno overenu karticu prvog izdanja sa prikazom narandžastog, zmajolikog stvorenja Čarizarda, koja vredi oko 15.000 dolara.

Cene predmeta u vitrini kretale su se od 400 do 18.000 dolara, rekao je jedan od menadžera u prodavnici, Piter Du.

Pljačkaši, koji su bili obučeni u crno, takođe su uzeli nepoznatu količinu novca iz kase, a pljačka je trajala oko tri minuta, rekla je vlasnica prodavnice.

Za sada niko nije uhapšen u vezi ove pljačke, a istraga se nastavlja, saopštila je policija.

Autor: Marija Radić