SVET U NEVERICI, ŠTA SE OVO DEŠAVA?! Nemci hitno napustili Grenland nakon PORUKE IZ VAŠINGTONA: Sve se promenilo za manje od 24 SATA!

Izvor: Pink.rs/Index

Samo 24 sata nakon što je Donald Tramp poslao brutalnu poruku saveznicima i zapretio drakonskim carinama, usledio je neočekivan potez Berlina koji je šokirao NATO partnere!

Nemački izviđački tim, koji je tek pristigao na Grenland kako bi učestvovao u velikoj vojnoj vežbi pod danskom komandom, hitno je spakovao kofere i napustio ostrvo. Iako je planirano da pripadnici Bundesvera tamo ostanu duži period, situacija se preokrenula preko noći.

"Juče nismo znali ni koliko ostaju, a jutros su već u avionu!"
Informaciju o iznenadnom odlasku potvrdio je portparol nemačkog Ministarstva odbrane za agenciju DPA, dok nemački list "Bild" prenosi svedočenja o potpunoj konfuziji među samim vojnicima. Kako se saznaje, pripadnici izviđačkog tima su tek jutros obavešteni da se misija prekida i da odmah moraju sesti u avion.

"Još juče nije bilo jasno koliko će dugo ostati", izjavio je Moric Miler, jedan od novinara koji prati ovaj slučaj, naglašavajući brzinu kojom je odluka doneta.

Trampova pretnja upalila alarme u Berlinu?
Iako zvanični Berlin pokušava da spusti loptu, činjenica da su Nemci napustili strateški važan položaj manje od 24 sata nakon Trampove pretnje carinama od 10 do 25 odsto, podgrejala je spekulacije širom sveta. Podsetimo, brojni saveznici iz NATO su tek pre nekoliko dana poslali vojnike na Grenland, a Nemačka je bila među prvima koja je poslala svoj elitni tim od 13 izviđača.

Šta se zapravo krije iza ove "evakuacije" i da li je Nemačka prva koja je poklekla pod pritiskom nove administracije iz Vašingtona, ostaje da se vidi u narednim danima dok se čekaju zvanična objašnjenja iz vrha NATO alijanse.

