Južna Afrika proglasila nacionalnu katastrofu: Poplave odnele 30 života, voda odnela puteve i mostove

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/erika schultz ||

Južna Afrika proglasila je danas nacionalnu katastrofu, nakon što je proteklih nedelja u poplavama izazvanim obilnim kišama poginulo najmanje 30 ljudi na severu zemlje, oštećene hiljade domova i odneti putevi i mostovi.

Proglas, koji je izdao šef Nacionalnog centra za upravljanje katastrofama, a objavila vlada, omogućava nacionalnoj vladi da koordinira odgovor na katastrofu, prenosi AP.

Najgore posledice su u severnim provincijama Limpopo i Mpumalanga, gde su se dogodili smrtni slučajevi.

Međutim, Ministarstvo za kooperativno upravljanje i tradicionalne poslove saopštilo je da su najmanje tri druge provincije takođe pogođene jakim vremenskim nepogodama.

U delovima Južne Afrike i susednih Mozambika i Zimbabvea nedeljama su padale obilne kiše, što je rezultiralo velikim poplavama u centralnom i južnom Mozambiku i severnoj Južnoj Africi.

Više od 100 ljudi je poginulo u ove tri zemlje od početka kiša krajem prošle godine.

Premijerka provincije Limpopo rekla je da je vreme prouzrokovalo štetu od oko 240 miliona dolara u njenoj provinciji, pri čemu su mnoge kuće i zgrade potpuno odnete.

Više od 100 ljudi je poginulo u poplavama prošle godine u južnoafričkoj provinciji Istočni Kejp na jugu zemlje, dok je više od 400 ljudi poginulo u poplavama u istočnoj provinciji Kvazulu-Natal 2022. godine.

Stravični snimci iz Španije: Raste broj mrtvih nakon sudara vozova, prizor sa mesta nesreće jeziv (VIDEO)

Autor: Marija Radić

