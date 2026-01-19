Ko nije zamenio vozačku dozvolu u Nemačkoj - od danas može dobiti novčanu kaznu: Ovo je neophodno

Deo vozača u Nemačkoj morao je svoju vozačku dozvolu zameniti do 19. januara 2026. Oni koji to nisu učinili, od tog datuma mogu voziti sa nevažećom dozvolom i rizikovati kaznu.

Zamena vozačkih dozvola u Nemačkoj traje već nekoliko godina, a rokovi se razlikuju u zavisnosti od godišta i godine izdavanja dozvole. Razlog zamene je EU direktiva 2006/126/EZ, koja propisuje jedinstvenu, otpornu na falsifikovanje vozačku dozvolu. Nemačka vlast je planirala postepenu zamenu kako bi se izbeglo preopterećenje upravnih službi.

Stara dozvola ne gubi automatski pravo na upravljanje vozilom po isteku roka, ali postaje nevažeća. Ako nije zamenjena, vozači mogu biti novčano kažnjeni.

Prema pravilima, moraju biti zamenjene sve dozvole izdane između 1999. i 2001. godine, pod uslovom da je dozvola izdata nakon 1. januara 1999. Za starije vozačke dozvole primenjuju se drugačija pravila, koja zavise od godine rođenja vozača.

Ukratko – ko nakon 19. januara 2026. bude vozio sa starom dozvolom čiji je rok istekao, rizikuje prekršaj i kaznu od oko 10 evra. Takođe, stara dozvola u inostranstvu možda više neće biti priznata, što može izazvati probleme tokom odmora ili pri iznajmljivanju vozila.

Autor: S.M.