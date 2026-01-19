MUŠKARCI MORAJU DA SE JAVE U VOJNE CENTRE: Rumunija uputila hitan poziv rezervistima, kazne su drakonske

Prema novim odredbama zakona u Rumuniji, građani koji podležu regrutaciji, dobrovoljni rezervisti i rezervisti su dužni da se jave u vojne centre u vreme koje im je navedeno u pozivu.

Pored toga, oni koji se privremeno nalaze u dijaspori moraće da se jave vojnim centrima u Rumuniji u određenim izuzetnim situacijama, kao što su uvođenje vanrednog stanja, proglašenje mobilizacije ili ratnog stanja.

Zakon predviđa da oni imaju najviše 15 kalendarskih dana od dana zvaničnog obaveštenja da razjasne svoj vojni status i, ako je potrebno, preuzmu poziv.

Rumuni u inostranstvu dobijaju pozive

Obaveštenje će biti poslato na adresu prebivališta u Rumuniji, a oblik i sadržaj obaveštenja biće utvrđeni pravilima za sprovođenje zakona, koja će kasnije biti odobrena vladinom odlukom.

Takođe, dobrovoljni rezervisti koji su otišli u inostranstvo biće u obavezi da se jave vojnim strukturama u kojima su raspoređeni u roku predviđenom ugovorom, u slučaju vanrednog stanja, mobilizacije ili rata.

Više od 10.000 rezervista, uključujući poslednje generacije vojnika na odsluženju i bivše profesionalce rumunske vojske, pozvano je u vojne jedinice na vežbe obuke i gađanja, u okviru vežbe „MOBEX 2025 Bukurešt-Ilfov”.

Rezervisti koji se ne pojave na vojnim vežbama rizikuju ogromnu novčanu kaznu. Prema pozivu koji je poslalo Ministarstvo nacionalne odbrane, kazna iznosi skoro 4.000 leja. U pozivima se navodi da su „rezervisti dužni da učestvuju u treninzima i mobilizacionim vežbama”.

Osnovna vojna obuka četiri meseca

Novi zakon uvodi i mogućnost da zainteresovane osobe, muškarci ili žene, učestvuju u osnovnoj vojnoj obuci u trajanju od četiri meseca, uz finansijsku naknadu od preko 25.000 leja na kraju obuke.

Konkretno, u mirnodopsko vreme, Rumuni uzrasta od 18 do 35 godina, muškarci i žene, koji nisu služili vojsku, mogu dobrovoljno da učestvuju u programu osnovne vojne obuke koji organizuje Ministarstvo odbrane. Program traje do četiri meseca i sprovodi se u svojstvu vojnika/dobrovoljca na određeno vreme.

Prijava se vrši na osnovu angažmana i nakon što se prođe selekcija u vojnom centru.

Na kraju, učesnici dobijaju naknadu od oko 25.850 leja, isplaćenu u mesečnim ratama, i uključuju se u operativnu rezervu. Oni koji ne završe program moraju da vrate primljeni novac i troškove obuke.

