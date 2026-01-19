AKTUELNO

STRUČNJACI OTKRILI UZROK NESREĆE U ŠPANIJI: Ljudska greška praktično isključena!

Tehničari su utvrdili istrošenost na spoju između delova šine, poznatom kao "riblja ploča", navodeći da to ukazuje na to da je kvar postojao duže vreme

Stručnjaci koji ispituju uzrok železničke nesreće u Španiji, u kojoj je poginulo najmanje 39 ljudi, otkrili su polomljenu spojnicu na šinama, saopštio je izvor upoznat sa prvim rezultatima istrage.

Tehničari na licu mesta nesreće u Španiji koji su analizirali šine identifikovali su habanje na spoju između delova šine, poznatom kao spojna ploča, navodeći da je kvar bio prisutan već neko vreme, navodi izvor.

To se smatra ključnim uzrokom iskliznuća voza sa šina, dodaje se.

Prema navodima agencije, stručnjaci koji istražuju uzroke sinoćnje nesreće otkrili su napukao spoj na šinama.

Foto: Tanjug AP/Guardia Civil via AP

Tehničari su utvrdili istrošenost na spoju između delova šine, poznatom kao "riblja ploča", navodeći da to ukazuje na to da je kvar postojao već duže vreme.

Predsednik španske državne železničke kompanije Renfe, Alvaro Fernandes Eredija, ranije je izjavio da je "ljudska greška praktično isključena" kao uzrok tragedije.

Kako je ranije objavljeno, pogođena deonica pruge u potpunosti je obnovljena tek u maju prošle godine, ali su se na njoj i dalje pojavljivali problemi.

