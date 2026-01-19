Biblisko nevreme na Malti: Bagerima uklanjaju led posle grada

Ledene poplave preplavile ulice mediteranskog ostrva Malte, automobili su zatrpani posle velike količine grada u neobičnoj zimskoj oluji.

Dramatični snimci prikazuju automobile zatrpane gradom dok se reke leda slivaju ulicama. Vlasti su angažovale brojne pripadnike hitnih službi, dok bageri čiste gomile leda sa asfalta.

Najviše su pogođeni zapadni regioni Rabat i Bahrija, gde je palo viđše od eset santimetara grada. Sektor civilne zaštite izdao je upozorenje dok se zemlja pripremala za olujne vetrove, preneo je Daily Mail.

Icy floods swamp the streets of Mediterranean holiday island Malta, with cars buried under hailstones in freak storm https://t.co/4XYubTUwP3 — Daily Mail (@DailyMail) 19. јануар 2026.



Građanima je savetovano da "izbegavaju rad na visini, uključujući krovove, terase, skela i izložene strukture" u narednih 12 sati.



"Držite se podalje od obale, lukobrana i primorskih staza", dodaje se u saopštenju, uz upozorenje da se u područjima blizu mora mogu očekivati jaki talasi i morska pjena.

That's not snow - it's hail! Crews worked to clear piles of hailstones from the streets of Rabat, Malta, over the weekend after an intense storm dumped several inches of hail. pic.twitter.com/2j2KLyZJWH — AccuWeather (@accuweather) 19. јануар 2026.

"Molimo pratite dalje informacije i zvanična uputstva u narednim satima".



Vozačima je savetovano da budu posebno oprezni na putevima pogođenim ledom i da, gde je moguće, izbegavaju nepotrebna putovanja.

Autor: S.M.