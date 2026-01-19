KAZNA 384.000 EVRA ZA PODMETANJE POŽARA! Žestoka kazna za tinejdžera u Francuskoj

Francuski sud za maloletnike osudio je jednog devetnaestogodišnjaka zbog toga što je zapalio fiskulturnu salu u gradu La Šapel-Olenu u decembru 2023. godine, i naložio mu da plati preko 384.000 evra za nanetu štetu, prenose danas francuski mediji.

U požaru je sala potpuno izgorela, a gasilo ga je 25 vatrogasaca. Godinu i po dana kasnije, zbog toga su uhapšene dve osobe iz susednog mesta.



Njih dvoje, maloletnici u vreme incidenta, pozvani su na prvo ročište u julu prošle godine.



“Prvi je priznao delo i proglašen je krivim. Drugi je oslobođen zbog osnovane sumnje“, objasnio je advokat koji zastupa opštinu, Žan-Filip Šertije.



U četvrtak se osuđeni piroman, koji je već poznat policiji, pojavio na ročištu povodom izricanja kazne i građanske odštete. Mladić je priznao da je imao problema sa alkoholom. Osuđen je na šest meseci zatvora, uslovno na 24 meseca, i naređeno mu je da nadoknadi štetu od skoro 385.000 evra.



Ova suma uključuje troškove rekonstrukcije, materijala, vreme koje su gradski zvaničnici proveli upravljajući požarom i sudske troškove.



Advokat je rekao da njegova majka nema taj iznos, dodajući da je ona podnela zahtev svom osiguravaču.



“Čim dobijemo pisanu presudu, možemo je poslati njenom osiguravaču, koji bi trebalo da joj, kako je uobičajeno, nadoknaditi štetu.“, objasnio je on.

Autor: S.M.