TRAMP OBJAVIO PRIVATNE PORUKE OD MAKRONA: Ceo svet u šoku, isplivao tajni plan za Ruse! 'Moj prijatelju, dođi na večeru' – evo šta se krije iza laskanja! (FOTO)

Američki predsednik Donald Tramp ponovo je šokirao svetsku javnost objavljivanjem skrinšotova privatnih poruka koje je razmenio sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom. Jelisejska palata potvrdila je autentičnost ovih poruka koje otkrivaju Makronove planove za organizovanje vanrednog sastanka G7 u Parizu, na koji bi bili pozvani i Rusi.

Tramp je poruke podelio rano jutros, pružajući javnosti uvid u direktnu komunikaciju dvojice lidera u trenutku kada su transatlantski odnosi na istorijskom minimumu.

"Moj prijatelju, ne razumem šta radiš sa Grenlandom"

U poruci koju je Makron poslao Trampu, francuski lider koristi vrlo ličan ton, nazivajući američkog predsednika "prijateljem", ali istovremeno izražava zbunjenost povodom aktuelne krize oko Grenlanda.

- Moj prijatelju, ne razumem američku strategiju u vezi sa Grenlandom, koji pretiš da preuzmeš nauštrb transatlantskih odnosa - stoji u poruci koju je Tramp obelodanio.

Makron dalje predlaže organizovanje hitnog sastanka grupe G7 u Parizu odmah nakon završetka Svetskog ekonomskog foruma u Davosu.

Poziv za Ruse i Ukrajince na marginama samita

Ono što je izazvalo najveću buru u javnosti jeste Makronov predlog da se na sastanak u Parizu, pored lidera najmoćnijih zemalja, pozovu i drugi ključni akteri, uključujući i zvaničnu Moskvu.

- Mogu da organizujem sastanak G7 nakon Davosa u Parizu u četvrtak popodne. Mogu da pozovem Ukrajince, Dance, Sirijce i Ruse sa strane - napisao je Makron u poruci, sugerišući format koji bi mogao da posluži kao platforma za šire mirovne pregovore.

Večera u Parizu pre povratka u Ameriku

Francuski predsednik je poruku zaključio direktnim pozivom na večeru, koja bi trebalo da se održi u četvrtak, pre nego što se Tramp vrati u Sjedinjene Američke Države.

Ovaj potez dolazi u trenutku kada je Tramp zapretio uvođenjem drakonskih carina od 200 odsto na francuska vina i šampanjce, nakon što je Makron odbio da se pridruži vašingtonskom „Odboru za mir“ za Gazu.

Sastanak koji Makron predlaže direktno bi se preklopio sa vanrednim samitom lidera Evropske unije u Briselu, što dodatno komplikuje ionako zategnute odnose unutar same Unije i postavlja pitanje jedinstvenog evropskog odgovora na Trampovu politiku.

Autor: Dalibor Stankov