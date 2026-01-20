TRAMP OBJAVIO LISTU OD 365 POBEDA: Među najvećim uspesima SRBIJA i sastanak sa Putinom na Aljasci!

Bela kuća je na godišnjicu drugog mandata Donalda Trampa objavila dokument „365 pobeda za 365 dana“, u kojem sumira uspehe koji su promenili svet. Na listi koja je uzdrmala svetsku javnost, visoko mesto zauzimaju rešavanje konflikta u Ukrajini, ali i odnosi Beograda i Prištine!

Povratak Trampa u Belu kuću 20. januara 2025. godine označio je novu eru, a evo šta Amerikanci izdvajaju kao ključne momente:

1. Srbija ponovo u fokusu

U dokumentu se Donald Tramp direktno pohvalio normalizacijom odnosa Beograda i Prištine. Američka administracija ovo vidi kao jedan od stubova stabilnosti na Balkanu i dokaz Trampove sposobnosti da rešava višedecenijske sporove.

2. Kraj rata u Ukrajini i mehanizam obnove

Bela kuća ističe da je stvoren poseban mehanizam za okončanje sukoba između Rusije i Ukrajine. Ovaj plan predviđa jasne parametre prekida vatre, ali i velike podsticaje za posleratnu obnovu razrušene zemlje.

3. Istorijski sastanak sa Putinom na Aljasci

Uz spisak je objavljen i video koji je zapalio društvene mreže. Na snimku se vidi istorijski susret Trampa i Vladimira Putina u Enkoridžu na Aljasci. Prikazan je srdačan susret kod aviona, šetnja crvenim tepihom i zajednička konferencija koja je, prema Beloj kući, trasirala put ka novom svetskom miru.

4. Borba za Arktik i savezi

Među 365 tačaka nalazi se i strateški sporazum sa Kanadom i Finskom o izgradnji ledolomaca, čime SAD planira da parira ruskom uticaju na Arktiku.

