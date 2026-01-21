TRAMPA NE ZAUSTAVLJA NI KVAR AVIONA, IPAK STIŽE U DAVOS! U Švajcarskoj kreće BITKA ZA GRENLAND

Američki predsednik Donald Tramp nalazi se na putu za Davos, nakon što je morao da se vrati u Merilend manje od sat vremena nakon poletanja, zbog "manjeg problema sa elektrikom".

Tramp, u novom avionu, počeo je da se kreće niz pistu u 00:02 po lokalnom vremenu, i poleteo je drugim avionom za Davos sat vremena kasnije, prenosi CBS.

Sada je u vazduhu i na putu za Davos u Švajcarskoj. Prema AP-u, radi se o avionu Air Force C-32, modifikovanoj verziji Boeinga 757, koji predsednik inače koristi za domaća putovanja i sletanja na manje aerodrome.

"Ovo će biti zanimljivo putovanje", rekao je Tramp novinarima neposredno pre polaska.

"Nemam pojma šta će se dogoditi. Ali dobro ste zastupljeni."

Takođe se javio i na društvenoj mreži Truth Socialu uoči puta u Davos.

"Amerika će biti dobro zastupljena u Davosu - od mene. BOG VAS SVE BLAGOSLOVIO!", napisao je kratko.

Autor: A.A.