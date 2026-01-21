'AKO ME UBIJU, BIĆE ZBRISANI SA LICA ZEMLJE, IZDAO SAM NAREĐENJE!' Tramp pred Davos dao intervju, otkrio da se sve promenilo: BIO SAM PLEN, SADA SAM LOVAC (FOTO+VIDEO)

Intervju Trampa pred dolazak u Davos, američki predsednik govorio o prvoj godini svog drugog mandata i uputio pretnju Iranu i objasnio stratešku važnost Grenlanda za SAD

Američki predsednik Donald Tramp rezimirao je prvu godinu svog drugog mandata u Beloj kući u opsežnom intervjuu za Njuznejšen.

U njemu je pred put u Davos, gde će učestvovati na Svetskom ekonomskom forumu, govorio o smanjenju broja federalnih službenika, izazovima sprovođenja imigracionih zakona, a naravno i o interesovanju za kupovinu Grenlanda.

U razgovoru sa voditeljkom Kejti Pavlič na godišnjicu inauguracije Tramp je otkrio prioritete predsedničke administracije za 2026. godinu, od ekonomske politike do spoljnih pretnji.

Tramp o razlici između prvog i drugog mandata

- Na neki način, bio sam plen. A sada sam više lovac, moram da vam kažem. To su loši ljudi, to su bolesni ljudi. Ovo je udobnije - kazao je Tramp.

Ciljevi za 2026. godinu

- Izdao sam odlične izvršne naredbe. Na primer, voda iz slavine - ta voda nije tekla. Imali su sva ta smešna ograničenja. Ukinuo sam ih. Slamke - više ne moraju da budu papirne. Voleo bih da Kongres sve to odobri - rekao je Tramp.

Predsednik SAD je naveo da je njegova administracija otpustila "stotine hiljada federalnih službenika" u okviru napora da se ekonomija pomeri sa državnih subvencija ka rastu privatnog sektora.

TONIGHT! President Trump 365 days after his second inauguration - one year in, what’s next? 10 pm ET on Katie Pavlich Tonight @NewsNation 🇺🇸 pic.twitter.com/dQxla5Gl8P — Katie Pavlich (@KatiePavlich) 21. јануар 2026.

- Mrzim da otpuštam ljude, ali smo otpustili stotine hiljada federalnih službenika jer smo imali deset ljudi da rade isti posao - rekao je Tramp, dodajući da su ti radnici prešli u privatni sektor gde zarađuju "dva ili tri puta više novca".

Smanjenje broja radnih mesta je predstavio kao nešto što je neophodno za ekonomski rast, rekavši da državni poslovi ne doprinose njegovoj agendi "Učinimo Ameriku ponovo velikom".

Takođe je kritikovao demokrate zbog njihove reakcije tokom obraćanja o stanju nacije kada su predstavljene porodice žrtava kriminala.

- Demokrate sede tamo i neće da aplaudiraju. Neće da odaju priznanje majci i ocu (žrtava). Nešto nije u redu sa njima - ocenio je Tramp.

Tramp je komentarisao i proteste protiv Službe za imigraciju i carine (ICE) u Mineapolisu i za njihovo organizovanje okrivio "profesionalne, plaćene ljude", a ne lokalno stanovništvo.

- Ovo su profesionalni, plaćeni ljudi. Oni su kao glumci - rekao je šef Bele kuće.

On je takođe kritikovao kongresmenku Ilhan Omar, rekavši da ona "dolazi iz zemlje koja čak ni nema vladu" i nazvao je "užasnom" jer drži predavanja Amerikancima o ustavnim pravima.

Trump on difference between his first and second terms: "In a way I was the hunted. And now I'm more of the hunter, I must tell you. These are bad people, these are sick people. This is more pleasurable." pic.twitter.com/NWDKgZHe50 — Aaron Rupar (@atrupar) 21. јануар 2026.

Tramp je kazao da ga posebno brine "najmanje" 19 milijardi dolara „ukradenog novca“ povezanog sa prevarom u vezi sa pomoći datoj u vreme pandemije koronavirusa u Kaliforniji i drugim državama.

Tramp je rekao da još nije spreman da pokrene Zakon o pobuni u Minesoti, ali je ponovio da "ne bi imao problem" da to učini ako se federalni imigracioni zvaničnici suoče sa daljim opstrukcijama.

- Ne mislim da je još vreme. Moglo bi da se desi u nekom trenutku - rekao je on, napominjući da je "više od 40 odsto predsednika" koristilo taj zakon.

Zakon o pobuni dozvoljava predsedniku da rasporedi vojsku unutar zemlje kada civilne vlasti nisu u mogućnosti da sprovedu federalni zakon, što bi, kako je Tramp rekao, zaobišlo sudski sistem i "mnogo olakšalo život".Strateški značaj Grenlanda

Tramp je branio interesovanje koje ima za Grenland nazvaši ga pitanjem nacionalne bezbednosti, a ne poduhvatom oko nekretnina i navodeći stratešku lokaciju teritorije u odnosu na Rusiju i Kinu.

- Nalazi se na mestu koje je bukvalno od ogromne važnosti za nacionalnu bezbednost - kazao je Tramp, ukazujući na povećanu rusku i kinesku vojnu aktivnost u tom regionu.

On je povezao temu Grenlanda sa svojim planom izgradnje sistema protivraketne odbrane, koji naziva "Zlatna kupola", opisujući ga kao oživljavanje vizije bivšeg predsednika Ronalda Regana.

- Gradimo "Zlatnu kupolu", imaćemo kupolu iznad zemlje. Posedovanje Grenlanda čini "Zlatnu kupolu" mnogo efikasnijom - rekao je Tramp.

On je naveo da postojeća tehnologija može da presretne nadolazeće rakete u "bukvalno 100 odsto" slučajeva.

Upozorenje Iranu

Tramp je uputio oštra upozorenja Iranu zbog pretnji atentatom na njega, rekavši da je naredio izvršenje potpune odmazde u slučaju pokušaja ubistva.

- Dao sam veoma jasna uputstva. Ako se bilo šta desi, biće zbrisani sa lica zemlje - rekao je on.

Republikanski predsednik je kritikovao demokratskog prethodnika Džoa Bajdena za to što nije snažnije odgovorio na iranske pretnje tokom svog mandata.

Autor: D.Bošković