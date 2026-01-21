Zelenski: Teška energetska situacija u više regiona, potrebni dodatni resursi

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je danas da je održao poseban koordinacioni sastanak o energetici, navodeći da je situacija najteža u Kijevu i okolini, Harkovu, Sumskoj, Černigovskoj i Dnjepropetrovskoj oblasti, ističući da su potrebni dodatni resursi kako bi se energetska situacija u Kijevu poboljšala.

Zelenski je naveo i da su sve nadležne službe u potpunosti angažovane, jer je, prema njegovim rečima, oko 4.000 zgrada u Kijevu i dalje je bez grejanja, dok je gotovo 60 odsto glavnog grada bez električne energije.

On je u objavi na društvenoj mreži Iks istakao da gradske vlasti procenjuju da su raspoloživi resursi dovoljni, ali da je potrebno vreme, dodajući da se ne slaže s tom procenom i da su potrebne dodatne mere i dodatni resursi.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Ukrajine, kako je naveo, izvestilo je o raspoređivanju punktova za pomoć i centara za zagrevanje, kao i o pripremi toplih obroka za stanovništvo.

Ukrajinski predsednik je rekao da je sa predstavnicima vlade i kompanije Ukrenergo vođen razgovor o ubrzanju popravki elektroenergetske mreže i trafostanica, kao i o izveštaju iz Zaporožja u vezi sa rokovima i raspoređivanjem dodatnih snaga za obaranje dronova.

On je dodao da nedostatak efikasnog odgovora na terenu ne može da se pravda manjkom kadra, jer gradovi imaju resurse da angažuju dodatne radnike.

Zelenski je najavio i poseban izveštaj o programima podrške građanima i privredi u vanrednim uslovima, kao i sastanke sa partnerima koji mogu da pruže dodatnu pomoć.

Kao prioritete naveo je rakete za protivvazdušnu odbranu, opremu za energetski sektor i što brže okončanje neophodnih radova.