'BEZ NAS BI DANAS SVI PRIČALI NEMAČKI I JAPANSKI' Tramp o Danskoj koja je 'pala za 6 sati': Mogu silom da uzmem Grenland, ali NEĆU, sada vam je sigurno lakše!

Tramp u Davosu, američki predsednik drži govor na Svetskom ekonomskom forumu.

Tramp je u Davos stigao sa zakašnjenjem zbog problema sa avionom, ali pojedini evropski lideri su već napustili Švajcarsku. Među njima su francuski predsednik Emanuel Makron i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, a pretpostavlja se da se iza iznenadnog odlaska Makrona krije sukob oko Grenlanda.

- Divno je biti ponovo u Davosu i obratiti se svim prijateljima i ponekom neprijatelju - rekao je Tramp na početku.

Prvi deo govora je posvetio ekonomskom napretku Amerike, za koji tvrdi da je postignut u prvoj godini njegovog novog mandata, dok je ponovo kritikovao prethodnog predsednika Džoa Bajdena.

„Na vlasti sam godinu dana, ekonomija cveta, nema inflacije, opasne granice su zatvorene. Sjedinjene Države su usred najdramatičnijeg ekonomskog preokreta u istoriji. Pre godinu dana bili smo mrtva zemlja koju su predvodili radikalni levičari. Sada smo najmoćnija zemlja. Sve su to sjajne vesti. Sjedinjene Države su ekonomski motor planete. Ako mi padnemo, padate i vi. Ono što me je najviše iznenadilo je koliko je malo vremena bilo potrebno da se sve ovo desi“, rekao je Tramp.

Naglasio je da će jedan deo govora posvetiti ekonomiji i istakao da su određeni delovi Evrope "neprepoznatljivi".

- Volim Evropu, ali ne kreće se u dobrom smeru - rekao je Tramp i dodao da su svi eksperti procenili da će njegov ekonomski model propasti. Prema njegovim tvrdnjama, to se nije desilo.

"Inflacija je pobeđena"

Tramp je poručio da je "inflacija pobeđena" i da je, kako tvrdi, nekada "otvorena i opasna granica SAD" sada zatvorena.

Inflacija u SAD trenutno iznosi 2,7 odsto na godišnjem nivou, što je i dalje iznad cilja američkih Federalnih rezervi od dva odsto.

Američki predsednik je istakao da sprovodi "najneverovatniju transformaciju u istoriji SAD" i obećao ekonomski rast "kakav nijedna zemlja do sada nije videla".

Prema njegovim rečima, bazna inflacija iznosi svega 1,6 odsto, dok se rast američke ekonomije u četvrtom kvartalu 2025. godine procenjuje na 5,4 odsto, što je, kako je naglasio, znatno više nego što su predviđali gotovo svi ekonomisti.

"Podelićemo 50 miliona barela nafte sa Venecuelom"

Onda se osvrnuo na Venecuelu.

- Venecuela je bila divno mesto, pa je onda potonula. Bilo je problema, a mi pomažemo. Podelićemo 50 miliona barela sa njima i zaradiće više nego što su ranije zarađivali. Cenimo njihovu saradnju nakon što su se napadi završili - rekao je Tramp.

"Svet se urušava pred našim očima"

Tramp je deo govora posvetio kritikama demokrata i onoga što on opisuje kao „pospanu administraciju Džoa Bajdena“.

- Mnoge druge zapadne vlade su ga veoma glupo sledile, okrećući leđa svemu što čini nacije bogatim, moćnim i jakim. Rezultat je bio rekordni budžetski i trgovinski deficit i rastući suvereni deficit, vođen najvećim talasom masovnih migracija u ljudskoj istoriji. Nikada nismo videli ništa slično - tvrdi Tramp.

On je istakao da se "mnogi delovi našeg sveta uništavaju pred našim očima".

- Lideri čak ni ne razumeju šta se dešava, a oni koji razumeju ne preduzimaju ništa povodom toga - dodaje on.

O Grenlandu: Danska u Drugom svetskom ratu nije mogla da ga brani

- Videli smo ovo u Drugom svetskom ratu kada je Danska pala pred Nemačkom za par sati. Amerika je tada morala da pošalje svoje snage da pomogne Grenlandu jer Danska nije mogla da ga brani - rekao je Tramp.

On je poručio da je Amerika tada sačuvala Grenland od neprijatelja.

- Da nije bilo nas, svi biste pričali nemački i japanski. Posle rata smo im vratili Grenland, kako glupo od nas. Ali koliko su oni sada nezahvalni. Zato smo sada suočeni sa najvećim rizikom o kom ne smem ni da pričam - rekao je Tramp.

On je priznao da je Grenland pun "blaga" u vidu retkih minerala, ali je ponovio da Americi nije zato potreban.

Tramp poručuje Evropi: Tražim hitne pregovore o preuzimanju Grenlanda!

- To je zbog zaštite, ovo je naša hemisfera. 2019. je Danska rekla da će potrošiti novac da zaštite Grenland. I ovo pričam sa velikim poštovanjem prema Danskoj, volim taj narod, ali samo Amerika može da zaštiti tu zemlju, taj komad leda. Tražim odmah pregovore da Amerika preuzme Grenland, kao što smo mnoge teritorije kroz istoriju - poručio je on.

"Vladimire, nećeš to uraditi"

Tramp se osvrnuo i na NATO i ponovio da nijedan predsednik SAD nije uradio za Alijansu ono što je on.

Za rat u Ukrajini je ponovo okrivio Bajdena, rekavši da je on tokom prvog mandata predsedniku Rusije Putinu rekao: "Vladimire, nećeš to uraditi", misleći na rat u Ukrajini.

Istakao je da je okončao rat između Jermenije i Azerbejdžana, ali ponovo nije mogao pravilno da izgovori "Azerbejdžan".

"Neću iskoristiti silu na Grenlandu, želim samo parče leda"

- Ovo je verovatno najvažnija stvar koju ću reći: nećemo iskorititi silu na Grenlandu, iako bismo mogli i niko ne bi mogao da nas zaustavi. Ali mi to ne želimo - rekao je predsednik Amerike.

Ponovio je da je SAD Grenland potreban i zatražio vlasništvo nad ostrvom.

- Ništa nismo dobili od NATO saveza, sem što smo ih mi štitili od Sovjetskog Saveza, a onda Rusije. Plaćamo 100 posto NATO-a. I sve što tražimo jeste Grenland, vlasništvo nad Grenlandom. Ne možete ga braniti ako nemate vlasništvo. Ako krene rat, na tom ledu će se voditi - rekao je on i ponovio da traži samo "parče leda, što je mali zahtev u odnosu na ono što su SAD davale decenijama".

Prema njegovim rečima, Amerika očekuje odgovor od Evrope po pitanju Grenlanda uskoro.

- Ako kažete "ne", zapamtićemo! - poručio je Tramp.

O Ukrajini: To je krvoproliće, želim da ga zaustavimo

Tramp je izneo podatke da je prošlog meseca 30.000 vojnika poginulo u Ukrajini i da sada svi traže pomoć Amerike.

- To je krvoproliće, zato želim da ga zaustavimo. Da li to pomaže Americi? Ne, postoji veliki, lepi okean između nas. Razgovaram sa Putinom, on hoće kraj rata. Zelenski želi kraj rata, sastaću se sa njim danas - rekao je Tramp.

O Emanuelu Makronu: Šta se, dođavola, desilo?

Pomenuo je i francuskog predsednika Emanuela Makrona, koji se juče obratio u Davosu.

- Video sam ga sa onim prelepim naočarama. Šta se, dođavola, tu desilo? - upitao je Tramp.

Evo zašto Makron ne skida naočare za sunce.

Ponovio je da je tražio Makronu da podigne cene lekova.

- Emanuele uradićeš to, tako sam mu rekao. "Ne, ne, ne, neću", kaže on. Hoćeš, Emanuele, uveravao sam ga - ismevao je Tramp predsednika Francuske.

On je rekao da Francuska "zaj**ava" Ameriku već 30 godina sa cenama lekova, zbog čega je rešio da zapreti carinama na francuska vina i šampanjac.

Američke akcije su porasle nakon Trampove izjave o Grenlandu

Američke akcije su blago porasle u sredu nakon što je Donald Tramp na Svetskom ekonomskom forumu izjavio da nema nameru da silom preuzme Grenland. To je usledilo posle oštrog pada S&P 500 indeksa od 2,06% dan ranije, izazvanog Trampovim pretnjama carinama Evropi. Na otvaranju trgovanja, Dow Jones i S&P 500 porasli su oko 0,4%, a Nasdaq 0,2%.

„Ljudi su mislili da ću upotrebiti silu. Ne moram da upotrebim silu. Ne želim da upotrebim silu. Neću upotrebiti silu“, rekao je Tramp.

Tramp najavljuje imenovanje novog šefa američkih Federalnih rezervi

Donald Tramp je deo svog govora iskoristio da kritikuje predsednika američkih Federalnih rezervi Džerouma Pauela, koga često proziva u javnosti, i najavio imenovanje novog šefa institucije.

„Najaviću novog predsednika Feda u ne tako dalekoj budućnosti“, rekao je Tramp. „Trenutno imamo užasnog predsednika, Džerouma Pauela, onog koji je pokojnik. Uvek je prekasno.“

Tramp je tvrdio da Pauel „veoma kasni sa kamatnim stopama, osim pre izbora“.

„Bio je sasvim dobar za drugu stranu. Dakle, imaćemo nekoga ko je sjajan. I nadamo se da će obaviti pravi posao“, zaključio je.



Autor: D.Bošković