Drama srpskih kamiondžija u Nemačkoj: Uhapšeno 8 vozača zbog prekoračenja boravka u EU

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Jan Woitas ||

Vozači su uhapšeni u luci Roštok prilikom ulaska/izlaska sa trajekta, pa se apleuje na druge kamiondžije da izbegavaju ovu luku ako mogu.


Poslovno udruženje Međunarodni transport (Pumedtrans) saopštilo je danas (21. januara) da je 8 srpskih državaljana – profesionalnih vozača, od četvrtka (15. januara) uhapšeno u luci Roštok (Rostock) u Nemačkoj, prilikom ulaska/izlaska sa trajekta zbog prekoračenja broja dana boravka u Šengen prostoru.

– Srpsko Ministarstvo spoljnih poslova i ambasada su obavešteni o ciljanim hapšenjima naših vozača. Najnovije hapšenje je bilo noćas – ističe Pumedtrans.

PlutonLogistics redakcija dobila je potvrde i od predstavnika udruženja vozača o incidentima u luci Roštok.

Udruženje vozača 381 uputilo je tokom prethodnog vikenda putem svojih kanala komunikacije poziv kolegama da nađu alternativne pravce.

– Usled pojačanih kontrola u luci Roštok u Nemačkoj, pozivamo vas da pokušate da pronađete alternativne pravce ka zemljama Skandinavije kako biste izbegli potencijalne kazne, deportacije i zabrane ulaska. U ovom trenutku nemamo saznanja zašto je došlo do pojačanih kontrola, ali za sada savetujemo da se prelazak tuda izbegava – naveli su u poruci objavljenoj u nedelju.

Autor: D.Bošković

