HAOS U DAVOSU! Propao planirani susret Trampa i Zelenskog, evo zašto

Haos na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu ne jenjava, a najavljeni susret predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog danas ipak neće biti održan. Razlog za to, kako se navodi, leži u složenom spletu diplomatskih okolnosti i paralelnih pregovora koji se trenutno vode na više strana.

Prema pisanju portala „Aksios“, pozivajući se na izjavu visokog ukrajinskog zvaničnika, Zelenski planira da u Davos doputuje tek sutra, u četvrtak, kada bi trebalo da se sastane sa američkim predsednikom. Ovu informaciju potvrdila su i dva neimenovana izvora upoznata sa situacijom za američku televiziju CNN.

Tokom današnjeg obraćanja u Davosu, Tramp je izjavio da planira razgovor sa Zelenskim kasnije tokom dana, naglasivši da veruje kako ukrajinski predsednik želi da postigne dogovor. „Radim sa predsednikom Zelenskim i mislim da je spreman za sporazum“, rekao je Tramp.

Prema dostupnim informacijama, potencijalni susret Trampa i Zelenskog trebalo bi da se dogodi istog dana kada Trampov specijalni izaslanik za spoljnu politiku Stiv Vitkof i predsednikov zet Džared Kušner putuju u Moskvu, gde su planirani razgovori sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Kako navodi „Aksios“, oba ova procesa deo su Trampovog mirovnog plana za Ukrajinu. Sjedinjene Američke Države su, prema rečima dobro obaveštenog izvora, blizu dogovora sa Kijevom o osnovnim uslovima tog plana, ali do sada nisu ostvarile značajniji napredak kada je reč o saglasnosti Moskve.

Iako Putin formalno nije odbacio plan koji se sastoji od 20 tačaka, njegov javni stav prema toj inicijativi ocenjuje se kao rezervisan i oprezan. Upravo zbog toga, prema izvorima iz Vašingtona, Bela kuća nije želela da tokom foruma u Davosu potpiše takozvani „plan prosperiteta“ za Ukrajinu.

Vitkof je u intervjuu za CNBC izjavio da će on i Kušner u četvrtak razgovarati sa Putinom, što je kasnije potvrdio i Kremlj. Njih dvojica su se već u utorak, na marginama foruma u Davosu, sastali sa Putinovim izaslanikom Kirilom Dmitrijevim, koji je te razgovore opisao kao „konstruktivne“. Američka strana je, prema navodima, unapred obavestila tim ukrajinskog predsednika o planiranom putovanju u Moskvu.

U međuvremenu, širi razgovori o Ukrajini na marginama Svetskog ekonomskog foruma pali su u drugi plan zbog sve ozbiljnije krize u odnosima između Sjedinjenih Američkih Država i evropskih saveznika, pre svega zbog spora oko Grenlanda.

Zelenski je ranije ove sedmice odustao od planiranog dolaska u Švajcarsku nakon masovnog ruskog napada, koji je ostavio delove Ukrajine bez struje i vode usred izuzetno niskih zimskih temperatura.

Tramp je tokom današnjeg obraćanja u Davosu izjavio da bi mogao da se sastane sa Zelenskim na marginama foruma, ali nije precizirao tačno vreme tog susreta. Čak je sugerisao da bi ukrajinski predsednik mogao da se nalazi „u publici“.

Međutim, ubrzo nakon te izjave, savetnik ukrajinskog predsednika Dmitro Litvin rekao je novinarima da se „predsednik trenutno nalazi u Kijevu“.

Američki predsednik je u više navrata pozvao i Zelenskog i Putina da okončaju rat u Ukrajini, ocenivši da su obe strane u poziciji da postignu dogovor.

„Morate da završite ovaj rat. Previše ljudi gine. Ovo nema smisla“, rekao je Tramp tokom sesije pitanja i odgovora nakon zvaničnog obraćanja.

Dodao je i da bi neuspeh u postizanju sporazuma bio neodgovoran potez obe strane.

„Ako to ne urade, onda su glupi“, poručio je Tramp, govoreći o liderima Ukrajine i Rusije.



Autor: Jovana Nerić