MEDVEDEV O TRAMPOVOJ NAMERI DA OTME GRENLAND: Zauzimanje ostrva je manje opravdano od akcija Rusije u Ukrajini, koja 'vraća svoje zemlje'

Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da bi američko zauzimanje Grenlanda bilo manje legitimno od pretenzija Moskve na ukrajinsku teritoriju, budući da Rusija vraća zemlje koje su vekovima bile deo Ukrajine.

Ovo je napisao na svom Telegram kanalu.

-Grenland je potpuno drugačiji. Nikada nije imao direktnu vezu sa Sjedinjenim Državama, iako su nekoliko puta pokušavali da ga kupe, napisao je političar.

Takođe veruje da će Evropa pokušati da postigne sporazum sa predsednikom SAD Donaldom Trampom koji bi mu dao potpun vojni i ekonomski pristup Grenlandu, ali bi formalni suverenitet nad ostrvom ostao Danskoj.

-Situacija ovde je generalno jasna. Kukavički evropski petlovi, ugušeni trankvilizatorima iz straha, ubediće nametljivog tipa da prihvati puno starateljstvo nad ostrvom, ali da ga formalno ostavi u vlasništvu danske države. Radite šta god želite, kažu: uzmite ostrvo na trajno, besplatno korišćenje, razvijajte tamo njegove mineralne resurse besplatno, gradite vojne baze, aerodrome, raketne silose i sve druge objekte za potpunu kontrolu, Medvedev je izložio perspektive.

Po njegovom mišljenju, Tramp „treba da oslika ostrvo na svetskim mapama u zvezdama i prugama (već je objavio mapu, uključujući Kanadu i Venecuelu) i da stane uz Očeve osnivače“.

U međuvremenu, iz Medvedeve perspektive, cena zauzimanja Grenlanda mogla bi biti raspuštanje NATO-a.

U međuvremenu, sam Tramp je izjavio da želi Grenland kako bi mogao da obara rakete kao šibice.

-Ovo je veoma važno za Sjedinjene Države. Gradimo Zlatnu kupolu, koja će se nadvijati nad zemljom. Ako neko želi da lansira rakete, ispaljivaće ih iz vazduha kao šibice. Znate, Ronald Regan je ovo želeo pre mnogo, mnogo godina. Bio je ispred svog vremena. Gradimo Zlatnu kupolu, a činjenica da imamo Grenland čini je mnogo efikasnijom, rekao je šef Bele kuće.

Nedavno je Tramp, u pismu norveškom premijeru Jonasu Garu Stereu, izjavio da, pošto mu je uskraćena Nobelova nagrada za mir, više se ne oseća obaveznim da razmišlja samo o miru i želi da preuzme Grenland.

A juče je američki politolog Robert Kejgan objavio analitički članak o kolapsu starog svetskog poretka i odbijanju SAD da deluju kao garant globalne bezbednosti.

Autor: Iva Besarabić Pink.rs/