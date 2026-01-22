Haos na Novom Zelandu se nastavlja: Nakon obilnih kiša aktivirala se klizišta, više osoba nestalo

Novi Zeland su nakon obilnih kiša koje su padale poslednjih nekoliko dana pogodile poplave i klizišta, a u toku je potraga za više osoba, među kojima je i dete, za koje se veruje da su nestali nakon što je klizište zatrpalo kamp na Severnom ostrvu, izjavio je danas ministar za vanredne situacije te zemlje Mark Mičel.

Mičel je rekao da je u klizištu, koje se dogodilo rano jutros po lokalnom vremenu, u kampu na turističkoj atrakciji planini Maunganui na istočnoj obali, nestala i jedna devojčica, prenosi Gardijan.

On je kazao da delovi istočne obale Novog Zelanda nakon oluje izgledaju kao "ratna zona", kao i da su u to područje poslati helikopteri za spasavanje porodice koje su se sklonile na krovove od poplava.

Vanredno stanje zbog poplava i klizišta, nakon obilnih kiša koje su padale poslednjih nekoliko dana, proglašeno je u pet regiona širom Nortlenda i Istočnog Kejpa.

U Papamoi, južno od planine Maunganui, jedna osoba je zadobila teške povrede, a još dve osobe se vode kao nestale nakon što je klizište odnelo kuću.

U odvojenom incidentu, policija nastavlja napore da pronađe muškarca u četrdesetim godinama koga je voda odnela na rečnom prelazu u blizini Vorkvorta, severno od Ouklanda.

Nacionalna agencija za upravljanje vanrednim situacijama saopštila je da se očekuje još tropskih jakih kiša tokom dana, navodeći da "kiša pada na tlo koje je već zasićeno, što znači da su uticaji poput oborenog drveća, klizišta, poplava i opasnih uslova na rekama verovatniji".

Autor: Marija Radić