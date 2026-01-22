UŽAS U BELGIJI: Šestoro izbodenih usred protesta u Antverpenu, dvoje se BORI ZA ŽIVOT

U centru Antverpena večeras je izbio ozbiljan incident tokom kurdskog protesta na prostoru kod Opera trga, gde je šest osoba povređeno nožem. Prema zvaničnim informacijama policije, dvoje ranjenih nalazi se u kritičnom stanju, a dvojica osumnjičenih su uhapšena.

Incident se dogodio oko 19.20 časova, kada je skup, kojem je u jednom trenutku prisustvovalo između 200 i 300 ljudi, iznenada prešao iz mirnog u haotičan. Četiri žrtve pronađene su na samom Opera trgu, dok su još dve osobe locirane u blizini Rooseveltplaatsa i Sint-Elisabethstraata, piše portal "HLN.be"

Snimci prikazuju trenutak hapšenja osumnjičenog

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci na kojima se vidi kako policija obara jednog osumnjičenog na tlo. Tokom protesta vijorile su se kurdske i PKK zastave, a prema policijskim navodima, jedan ili više napadača umešali su se među demonstrante pre nego što je počeo napad.

Portparol policijske zone Antverpena, Vouter Bruyns, potvrdio je da su policajci već bili na terenu zbog obezbeđenja skupa, što im je omogućilo da odmah pruže prvu pomoć povređenima, dok su dodatni medicinski timovi pristizali na lice mesta.

Belçika’da Antwerp şehir merkezinde bıçaklı saldırıda altı kişi yaralandı, iki yaralının durumu kritik. Acil servis ekipleri bu akşam Operaplein'da yaşanan saldırıya müdahale ettiler. Saldırının, Suriye’de yaşananları protesto eden Kürtlere yönelik olduğu söyleniyor. pic.twitter.com/cBZUoJcbCZ — kskrck (@Kskrck) 22. јануар 2026.

Obavljen uviđaj, policija poziva građane da napuste područje

U toku je opsežan forenzički uviđaj, a policija pretražuje šire područje zbog prikupljanja dokaza i saslušavanja očevidaca. Zvaničnici apeluju na građane da se ne zadržavaju u okolini Opera trga i Rooseveltplaatsa dok traje istraga.

"Za sada ne možemo davati dodatne informacije", saopštila je policija, uz potvrdu da se istraga vodi u više pravaca dok se utvrđuju motivi i mogući povezani incidenti.

Autor: Iva Besarabić