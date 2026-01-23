POČELI PREGOVORI AMERIKE, RUSIJE I UKRAJINE U ABU DABIJU DOK SIRENE ZAVIJAJU U KIJEVU! Panika od KINŽALA u ukrajinskoj prestonici, ljudi TRAŽE SKLONIŠTE

Trilateralni pregovori SAD, Rusije i Ukrajine u Abu Dabiju, prvi tog tipa, fokus na statusu Donbasa

Delegacije SAD, Rusije i Ukrajine u Abu Dabi učestvuju na prvim trilateralnim pregovorima od početka ruske opšte invazije na Ukrajinu u februaru 2022.

Ovi pregovori dolaze u odsudnom trenutku za Ukrajinu koja se suočava sa ruskim vazdušnim udarima na njenu energetsku infrastrukturu po nakvećoj zimi, a istovremeno su prilika da se vidi da li Moskva zaista ozbiljna po pitanju mira.

Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) su saopštili da su zvanično počeli trilateralni pregovori Ukrajine, Rusije i SAD.

- Pregovori su počeli u Abu Dabiju i planirani su da traju dva dana, u okviru aktulenih napora za promovisanje dijaloga i pronalaženje političkih rešenja krize - naveo je šeik Abdulah bin Zajed al Nahjan, vicepremijer i šef diplomatije UAE.

Oglasile se sirene u Kijevu, digla se dva MiG-31 koji nose Kinžale

Kijev post javlja da su vlasti ukrajinske prestonice oglasile vazdušnu uzbunu zbog mogućeg ruskog napada.

Sirene su se uključile nakon što je primećeno da je Rusija digla dva borbena aviona Russian MiG-31 koji mogu da nose hipersonične balističke rakete Kh-47M2 Kinžal.

Ovi projektili dostižu brzinu od 10 maha (oko 12.350 km/h) zbog čega Kijevljani imaju malo vremena da potraže skloništa.

