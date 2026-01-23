PENZIONERKA UBIJENA U LUKSUZNOM STARAČKOM DOMU: U grlu joj pronašli ZLATNI PRSTEN! Misterija zbunjuje inspektore, oglasila se ćerka čuvenog voditelja

U utorak su negovatelji pronašli korisnicu doma za stare bez znakova života u njenoj sobi u 19. okrugu. Osoblje je u početku pretpostavilo da je umrla prirodnom smrću, ali su istražitelji ubrzo postali sumnjičavi.

Osamdesetsedmogodišnja penzionerka ugušena je u luksuznom domu za stare u Beču.

Pošto su prvi dokazi ukazivali na zločin, naložena je obdukcija preminule Austrijanke.

Obdukcija je otkrila da je penzionerka ugušena, što je potvrdilo sumnje inspektora.

Prema izveštajima medija, u grlu joj je pronađen njen zlatni prsten.

Ovaj detalj trenutno zbunjuje istražitelje. Prvi razgovori sa porodicom žrtve su već obavljeni. Istraga će sada biti usmerena na moguće tragove pljačke u sobi ubijene starice.

Još jedna misteriozna smrt

Ćerka legendarnog radio voditelja javnog servisa ORF Valtera Nisnera takođe je iznela ozbiljne optužbe na račun ovog staračkog doma.

Prema tvrdnjama Brigite Šnajder, ćerke radio legende Valtera Nisnera, njena majka je takođe ubijena u staračkom domu.

- Prstenje, satovi, nakit su nestali. Šteta je najmanje 30.000 evra - žalila se ranije Šnajderova. Policijska istraga u to vreme nije dovela ni do čega, ali ona sada zahteva da se slučaj ponovo otvori.

Autor: Iva Besarabić