STUDENT KRENUO U DRAKULIN ZAMAK I NESTAO! Niko ga nije video tačno DVA MESECA, porodica izgubila svaku nadu - Njegove poslednje reči BUDE JEZU

Student Univerziteta Bristol nestao je dok je planinario u planinama prekrivenim snegom u blizini čuvenog Drakulinog zamka u Rumuniji. To je dovelo do veliko potrage, a porodica je sada objavila srceparajuće vesti.

Džordž Smit (18) nestao je 23. novembra u Rumuniji. Poslednji signal njegovog mobilnog telefona uhvaćen je u blizini doline Tiganesti, izolovanom delu gde je poslao očajni poziv u pomoć. Hitnim službama je rekao da je iscrpljen i da pati od hipotermije.

Spasioci su sada suspendovali potragu zbog visokog i stalnog rizika od lavina u području, prenosi Mirror.

Džordžova porodica je sada izdala saopštenje preko ragbi kluba za koji je igrao, Newport Salop RUFC, u kojem je izrazila svoju ogromnu tugu i odala mu počast.

"Svima koje je pogodio iznenadni gubitak Džordža, duboko žalimo zbog bola koji delimo. Hvala vam na podršci, koja nam je bila od velike pomoći u ovom očajnom trenutku. Neverovatno nas je dirnula vaša ljubav prema Džordžu, koja je prikladan odraz onoga što on znači svima nama", poručili su oni.

Njegova porodica je rekla da im je uteha u deljenju uspomena na Džordža sa njegovim voljenima i prijateljima, dodajući da će "kada planine koje su ga odvele budu spremne da ga puste, Džordž biti pronađen" i da će biti vraćen kući.

Vlasti u Rumuniji veruju da je Džordž krenuo iz Pojane Brašov i planirao da peške dođe do sela Bran, gde se nalazi čuveni zamak koji je poznat kao Drakulin zamak.

Autor: Iva Besarabić