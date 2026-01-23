POTRESNI PRIZORI NA SAHRANI MARKA BRNOVIĆA: Porodica i prijatelji odali poslednju počast (VIDEO)

Mark Brnović, američki pravnik i političar porekom sa ovih prostora sahranjen je u Finiksu u Arizoni. Brnović koga je predsednik Donald Tramp nominovao za Ambasadora SAD u Srbiji, preminuo je 13. januara u 59. godini, najverovatnije usled srčanog udara. Nominacija je kasnije povučena.

On je bio glavni tužilac Arizone i kandidat za senatora. Brnović, član Republikanske stranke, obavljao je funkciju državnog tužioca Arizone od 2015. do 2023. godine.

Tokom mandata učestvovao je u više zapaženih pravnih sporova. Pre izbora za državnog tužioca, Brnović je bio savezni tužilac i direktor državnog Odeljenja za igre na sreću, koje reguliše kockanje. Kasnije u političkoj karijeri neuspešno se kandidovao za Senat 2022. godine.

Brnović je rođen u Detroitu (Mičigen) 1966. godine. Njegovi roditelji su bili Srbi koji su imigrirali iz bivše Jugoslavije, otac iz Crne Gore, a majka iz Splita (Hrvatska). On je izjavio da je njegova majka emigrirala u Sjedinjene Države kako bi pobegla od komunizma.

Brnović i njegova porodica su se preselili u Arizonu dok je bio mlad. Članovi su lokalne Srpske pravoslavne parohije u Finiksu. Iza Marka Brnovića ostali su supruga Suzan i dve ćerke, Milena i Sofija.

Na društvenim mrežama je objavljen i snimak sa sahrane Marka Brnovića:

"Danas smo ispratili Marka na privatnoj sahrani kojoj su prisustvovali prijatelji i porodica. Mark Brnović je bio američki pravnik i političar crnogorskog porekla. Nekadašnji vrhovni pravobranilac Arizone i kandidat za senatora. Prošle godine je nominovan za američkog ambasadora u Srbiji, nakon čega se povukao", navodi se uz snimak i dodaje:

"Mark je bio poštovan i voljen u Arizoni. Bio je vernik SPC i aktivno doprinosio pravoslavnoj zajednici ovde u Finiksu. Mark je na prvom mestu bio Amerikanac. Ali je bio i Crnogorac. Kroz crkvu je i srpski identitet smatrao delom sebe. I ne samo srpski nego i hrvatski, jer je sa majčine strane imao rođake Hrvate. Voleo je u šali da kaže “svi smo mi sons of the vich’s”. Poslednjih godina je često boravio u Crnoj Gori.Od Marka su se javno oprostili vodeći američki republikanski kongresmeni iz Arizone na čelu sa Bigsom, ali i demokratski senatori Keli i Gajego. Oprostila se guvernerka Arizone kao i gradonačelnica Finiksa. U njegovu čast su širom države zastave spuštene na pola koplja. Marka sam znao deset godina. Bio je prijatelj. Pozitivna i energična ličnost bez trunke zlobe. Večnaja pamjat. Večna ti slava i hvala Mark".



Autor: Iva Besarabić