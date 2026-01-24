Ogromna eksplozija u Njujorku: Neboder u plamenu, strahuje se da ima žrtava

U njujorškoj četvrti Bronks danas je došlo do velikog incidenta kada je, prema prvim izveštajima, snažna eksplozija gasa izazvala ogroman požar u stambenom soliteru, a Vatrogasna služba Njujorka potvrdila je da gori više spratova u vrhu stambene zgrade, dok očevici javljaju o snažnoj detonaciji koja je prethodila požaru.

Vatrogasne ekipe su na terenu i bore se sa vatrenom stihijom koja je zahvatila nekoliko poslednjih spratova zgrade. Prema rečima zvaničnika, požar je izbio nakon prijave o eksploziji gasa, a gust crni dim kulja sa vrha višespratnice i vidljiv je iz velikog dela grada.

Vatrogasne službe Njujorka pokušavaju da obuzdaju plamen koji se brzo širi zbog vetra, dok policija evakuiše stanare i blokira okolne ulice. Trenutno nema zvaničnih informacija o broju povređenih ili eventualnim žrtvama, ali na licu mesta se nalazi veliki broj sanitetskih vozila.

Građanima se savetuje da izbegavaju ovaj deo Bronksa kako bi omogućili hitnim službama nesmetan prolaz.

