Stručnjaci upozoravaju na novu epidemiju: Nipa virus se širi Indijom, a vakcina je još nedostupna

Indijske zdravstvene vlasti u hitnom režimu pokušavaju da suzbiju novo izbijanje Nipa virusa, opasne zoonoze koja se prenosi sa slepih miševa na ljude i ima stopu smrtnosti između 40% i 75%. Prema najnovijim informacijama, potvrđeno je pet slučajeva zaraze u oblasti oko Kalkute, a gotovo 100 osoba nalazi se u karantinu zbog sumnje na kontakt sa zaraženima, prenosi Daily Mail.

Virus, koji je Svetska zdravstvena organizacija (WHO) svrstala među prioritetne patogene sa visokim potencijalom za epidemiju, prvi put je identifikovan 1999. godine u Maleziji i Singapuru. Od tada periodično izaziva izbijanja u južnoj i istočnoj Aziji, najčešće u Indiji i Bangladešu. U Indiji se slučajevi Nipah virusa javljaju gotovo svake godine već više od dve decenije, a posebno su teška izbijanja bila u Kerali od 2018. godine.

Najnovije izbijanje počelo je u privatnoj bolnici "Narayana Multispecialty Hospital" u Barasatu, oko 25 kilometara severno od Kalkute. Dvoje medicinskih radnika, medicinska sestra i tehničar, prvi su testirani pozitivno. Jedna medicinska sestra nalazi se u kritičnom stanju i u komi. U protekloj nedelji (početkom januara 2026.) potvrđena su još tri slučaja među zdravstvenim radnicima, uključujući jednog lekara.

Simptomi počinju nespecifično: groznica, glavobolja, bolovi u mišićima, povraćanje, ali se brzo mogu razviti u tešku upalu pluća ili upalu mozga. U najtežim slučajevima pacijenti upadaju u komu za samo 24–48 sati. Trenutno ne postoji ni specifičan lek ni odobrena vakcina protiv Nipah virusa.

Prenos se najčešće dešava preko kontaminirane hrane posebno sirovog soka od palminih plodova koji slepi miševi (voćni netopiri) kontaminiraju pljuvačkom, urinom ili izmetom. Moguć je i direktan prenos sa zaraženih svinja na ljude, kao i sa čoveka na čoveka bliskim kontaktom (naročito u zdravstvenim ustanovama).

Indijske vlasti trenutno sprovode intenzivno praćenje kontakata, testirano je oko 180 osoba, a u karantinu je oko 20 visokorizičnih kontakata. Zvaničnici su potvrdili slučajeve preko Press Trust of India (PTI), a zdravstveni timovi rade na suzbijanju širenja.

Stručnjaci upozoravaju da Nipa virus predstavlja ozbiljnu pretnju zbog svoje visoke smrtnostii i mogućnosti širenja među ljudima. Bivši predsednik Indijske medicinske asocijacije Rajeev Jayadevan ističe da su infekcije kod ljudi relativno retke, ali da je glavni rezervoar virusa upravo voćni slepi miševi, a rizik raste zbog sve većeg kontakta čoveka sa divljim životinjama i promena u životnoj sredini.

SZO i drugi međunarodni stručnjaci već godinama pozivaju na ubrzani razvoj vakcina i monoklonskih antitela. Trenutno su u toku klinička ispitivanja nekoliko kandidata za vakcinu, ali nijedan još nije dostupan za široku upotrebu.

Dok Indija pokušava da ograniči ovo novo izbijanje na Zapadnom Bengalu, zdravstveni radnici i građani upozoravaju se da izbegavaju kontakt sa slepim miševima, konzumaciju sirovog soka od palmi i nepotrebne posete mestima gde su zabeleženi slučajevi. Strah od šireg širenja i dalje je prisutan Nipa virus ostaje jedan od najopasnijih poznatih patogena bez efikasnog leka.

