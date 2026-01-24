Drama u Australiji: Krda kamila van kontrole pomahnitalo jure gradom, oglasio se ministar

Ogromna krda od oko 1.000 podivljalih kamila primećena su kako pomahnitalo jure jednim gradom u australijskoj pustinji u potrazi za vodom, usled rekordno visokih temperatura.

Ruralni gradić Maunt Libig, udaljen oko 320 kilometara zapadno od Alis Springsa, preplavljen je ovim krdom kamila. Ove životinje viđene su kako noću ulaze u naselje, napadajući sve što ima i najmanji trag vlage, dok se centralna Australija suočava sa ekstremnim dnevnim vrućinama. Kamile oštećuju čak i klima-uređaje, a temperature ne pokazuju znake skorog pada.

Ministar za zaštitu životne sredine Severne teritorije Džošua Bergojn izjavio je u petak:

- Noću ulaze u zajednicu, dok svi spavaju, piju svu vodu koju mogu da pronađu, čupaju slavine sa zidova. A onda ujutru radnici opštine moraju da obilaze naselje i bukvalno isteruju kamele iz zajednice, kako bi stanovnici mogli bezbedno da se kreću.

Delove Australije i ove nedelje očekuju nove rekordne temperature.

List Tajms preneo je da je u Marbl Baru, gradu poznatom kao najtoplije mesto u zemlji, zvanična temperatura dostigla 50 stepeni Celzijusa. Međutim, meštani tvrde da su stvarne temperature bile znatno više. Nil Manro, vlasnik kampa sa prikolicama u Marbl Baru imao je šta da poruči.

- Termometar koji sam nedavno kupio, sa barometrom i svim ostalim, prilično me je razočarao jer pokazuje maksimalno do 50 stepeni. Juče je dostigao 50 stepeni, ali je elektronski merač pokazivao više od 53.“

Zbog toga se očekuje da će se upadi kamila nastaviti, ukoliko lokalne vlasti ne preduzmu mere. Kamile su u Australiju uvedene 1840. godine kako bi služile za prevoz istraživača u unutrašnjost kontinenta. Danas se procenjuje da oko milion kamila luta australijskom pustinjom, na područjima Zapadne Australije, Južne Australije i Severne teritorije.

Iako mogu da prežive nedeljama bez direktnog unosa vode, to mogu samo ako imaju pristup vlazi iz biljaka.

- Mnogo kuća ima spoljne slavine, a video sam fotografije na kojima su slavine iščupane iz zidova, dok je voda razlivena po celom dvorištu - rekao je Bergojn i dodao:

- Kada tragaju za vodom, one bukvalno obaraju metalne ograde. Već mesecima je ekstremno sušno.

