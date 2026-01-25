Majka je godinama tragala za ubicom svoje ćerke, a onda je jednog dana dobila OVU PORUKU

Godinama je čekala na vesti. Ali kada je dobila poruku 26. avgusta 2022. godine, Džozefina Vencel odjednom je morala da se suoči sa mučnom mogućnošću.

Provela je šest godina tragajući za muškarcem za kog su vlasti verovale da je odgovoran za ubistvo njene ćerke, potraga se prostirala na hiljade kilometara, preko međunarodnih granica i dovela do desetina dojava da je možda viđen, ali na kraju, donela je malo.

Vencel je odbila da otkrije osobu koja joj se poslala poruku, ali je ona sadržala nedavnu fotografiju Rejmonda Meklauda, koji je u to vreme bio jedan od najtraženijih američkih begunaca. Da li je zaista pronađen - ili bi ovo bio još jedan nalet lažne nade?

Ona se fokusirala na sliku, kako je rekla, i samo se prestrašila misleći "to je on".

"Nisam čak ni želela da pomislim na to jer bi neko mogao da čuje moje misli i upozori ga da pobegne", rekla je ona.

Rejmond Meklaud (42), bivši američki marinac, uhapšen je u El Salvadoru nekoliko dana kasnije i optužen za ubistvo prvog stepena Kristal Mičel u junu 2016. godine. Devojka je zadavljena, a preliminarno ročište zakazano je za mart ove godine. U sudskim dokumentima njegovi advokati su rekli da je Meklaud slučajno ubio Kristal tokom "grubog, obostranog odnosa koji je pošao po zlu", prenosi NBC News.

Vencel, 67-godišnja baka i bivša detektivka spremala se za život u prikolici, kao slobodna ptica, kada je njena ćerka ubijena. Neverovatnu platformu koju je razvila prateći Meklauda koristila je da napiše dve knjige - "The Chase" i "The Capture" - i da pomogne drugim ožalošćenim roditeljima da se snađu u mešavini frustracije, očaja i zbunjenosti koju je ostavilo nerešeno ubistvo.

Vencel je poslednjih godina pomagala neprofitnoj organizaciji koja pomaže agencijama za sprovođenje zakona u nizu slučajeva, uključujući nestanak i navodno ubistvo Maje Milete, prema rečima ko-izvršnog direktora Fondacije za nerešene slučajeve.

Preko neprofitne organizacije koju je osnovala Vencel, "Angels of Justice", pokrenula je kampanju pozivajući Belu kuću da tretira ogroman zaostatak nerešenih ubistava u zemlji kao nacionalnu vanrednu situaciju.

U saopštenju, portparol Bele kuće okrivio je bivšeg predsednika Džoa Bajdena zbog toga što nije omogućio agencijama za sprovođenje zakona da se "istinski bore protiv kriminala" i rekao da predsednik Donald Tramp "vraća integritet našem pravosudnom sistemu".

Portparol službe maršala, koja je uhapsila Meklauda, odbio je da komentariše pitanja o ulozi Vencel u njegovom pronalaženju, ali u saopštenju nakon Meklaudovog hapšenja, direktor agencije je rekao da je Vencel "marljivo radila sa organima za sprovođenje zakona ovih proteklih godina kako bi videla da je došao dan pravde".

Kancelarija okružnog tužioca okruga San Dijego saopštila je da je ona bila "instrumentalna" u potrazi za Meklaudom.

Pet Kajper je dala zaslužno priznanje Vencel što je pomogla istražiteljima u državi Vašington da ponovo razmotre skoro dve decenije staro nerešeno ubistvo njenog sina.

"Ona ide na to na takav način da ljudi ne mogu zaista da je odbiju, jer je tako iskrena i ljubazna, ali i uporna, asertivna", rekla je ona.

Za Rejčel Glas, čija je ćerka pronađena zadavljena zajedno sa svojom trudnom cimerkom u Arizoni pre 15 godina, Vencel je pružila empatičan uvid u istražni proces o kome Glas - dugogodišnja medicinska sestra - nije znala ništa.

"Ako se dešavaju stvari i pomislite, šta je ovo, dođavola, pozvala bih je i rekla, nećete verovati šta se sada dogodilo. A ona bi mi možda rekla razne razloge zašto se sve mora ovako odvijati", prisetila se Glas.

Džozefinin muž, penzionisani inženjer, sa kojim je u braku skoro tri decenije, pripisuje njeno najnovije poglavlje upornosti koju je uvek pokazivala.

"To je nešto što ja nemam. Mogu lako da se obeshrabrim i kažem, zaboravi na to. Ali moja žena, ona neće zaboraviti", rekao je on.

Smrtonosni susret u San Dijegu

Za Vencel, to poglavlje je počelo ubrzo nakon smrti njene ćerke. Prema saopštenju koje je objavila kancelarija tužilaštva San Dijega, Meklaud se potukao u baru u San Dijegu 9. juna 2016. godine, nakon što je zgrabio Kristal za vrat, a drugi muškarac je intervenisao, rekavši mu da prestane.

Kristal je pronađena mrtva sledećeg dana u stanu u kojem su oboje odseli. Prema saopštenju, zamenik medicinskog veterana je utvrdio da je zadavljena i kasnije uporedio težinu povrede sa nekim ko je udaren bejzbol palicom ili kome je zgažen vrat.

Kristal (30) je bila u poseti gradu sa Meklaudom iz Finiksa, gde je razvedena majka dvoje dece radila kao upravnica nekretnina, rekla je Vencel. Za svoju majku, Mičel je bila duša zabave - i neko za kim su se okretale glave kad god bi ušla u prostoriju.

Kristal je upoznala Meklauda preko posla nekoliko nedelja ranije - otišao je u njenu kancelariju kako bi iznajmio stan, rekla je njena majka - i oni su otputovali u San Dijego.

Kristal je bila impresionirana koliko je Meklaud brinuo za njenog mlađeg sina, rekla je Vencel, i čini se da nije bila svesna njegovih ranijih optužbi za porodično nasilje.

Jedan od ovih navodnih incidenata dogodio se malo pre puta, pokazali su sudski zapisi iz Kalifornije. U okrugu Riversajd, on je tog aprila optužen za nanošenje telesnih povreda suprugi - navodni zločin koji je uključivao optužbe da je zadavio svoju ženu.

Meklaud se izjasnio da nije kriv, pokazuju zapisi okruga Riversajd, a u podnesku njegovi advokati u slučaju Mičel su rekli da on ima "istoriju konsenzualnih seksualnih praksi koje su uključivale elemente BDSM zajednice kao što su vezivanje, bičevanje, šamaranje, gušenje i erotsko gušenje, ponekad do nesvesti".

Međutim, taj raniji slučaj nije presuđen, a Meklaud je nestao nakon smrti Kristal. Prema tužiocima, 10. juna je navodno odvezao njen automobil do međunarodnog aerodroma u San Dijegu, gde je iznajmio drugi automobil i uputio se ka Meksiku.

Međunarodna potraga

Policija je skoro odmah nakon smrti Mičel identifikovala Meklauda kao osobu od interesa. Nalog za njegovo hapšenje za ubistvo izdat je 13. juna.

Međutim, Meklauda nisu mogli nigde da pronađu. Na kraju, prisetila se Vencel, Služba maršala se uključila i ponudila nagradu. Ali, rekla je da je postala frustrirana nemogućnošću vlade da brzo istraži tragove u stranim zemljama. Američke ambasade nisu izgledale previše oduševljene da pomognu, rekla je, i seća se da joj je zamenik maršala rekao da ne mogu samo "utrčati i uhvatiti tog tipa".

"To je druha zemlja. Moramo da dobijemo odobrenje", prisetila se da su joj rekli.

Tako je Vencel počela sama da traga za njim. Iako je pre nekoliko decenija radila kao policajka i detektivka u svom rodnom Guamu, rekla je da je to iskustvo nije ni počelo pripremati za godine istrage na društvenim mrežama u koje je trebalo da se upusti.

Jedan od njenih prvih koraka bio je da sastavi plakat "poternica" sa slikama Meklauda, zajedno sa kratkim opisom ubistva i iznosom nagrade - u to vreme 5.000 dolara, rekla je. Fokusirala se na Belize, mesto za koje je čula da bi mogao biti, i distribuirala je informacije među desetinama Fejsbuk naloga - teretanama i odmaralištima, restoranima i univerzitetom.

Nakon što je objavila informaciju u grupi za prodaju/kupovinu, prisetila se Vencel, odgovori su počeli da stižu. Neki su se javili telefonom, drugi preko Fejsbuka ili WhatsApp-a.

"Gospođo, videla sam ovog čoveka, sigurna sam u to sudeći po njegovim tetovažama i licu", pisalo je u jednoj poruci.

"Ako je ovde, biće uhvaćen", glasila je druga.

Ali nije bio. I poruke su se nastavile. Bilo je dojava da je u Hondurasu, da je u Gvatemali. Neki su izgleda iskreno želeli da pomognu, rekla je.

Drugi su delovali kao prevaranti.

Ali bilo je trenutaka kada joj je misao da prestane prošla kroz glavu. Održati nadu tokom pandemije, kada je taj stalni priliv dojava presušio, bilo je posebno teško, rekla je.

Poslednja dojava

Kako se ovaj pad informacija otegao, rekla je Vencel, lokalni i savezni zvaničnici su objavili da je Meklaud dodat na listu 15 najtraženijih begunaca. U prolećnom saopštenju iz 2021. godine, takođe su objavili da je nagrada za informacije koje bi dovele do hapšenja Meklauda porasla na 50.000 dolara.

Zvaničnici su rekli da je njegova poslednja poznata lokacija bila u Gvatemali 2017. godine. Vencel je rekla da veruje da je dojava povezana sa tom centralnoameričkom zemljom na kraju dovela do Meklaudovog hapšenja. Pet godina nakon što je primećen u Gvatemali, rekla je, nekoliko ljudi joj je reklo da su videli Meklauda u hotelu severno od granice zemlje sa El Salvadorom.

Vencel je pregledala Jutjub video snimke iz hotela kako bi videla da li može da uoči njegovo lice, prisetila se, i objavila je oglas "poternica" na Fejsbuku koji je ciljao naloge u tom području. Vencel je rekla da je postavila radijus od 100 milja za oglas, što je značilo da će svi u toj zoni videti Meklaudovo lice.

Vencel je na kraju saznala od službe Maršala da je neko video jedan od njenih oglasa i podelio sa vlastima brošuru u kojoj se, izgleda, nalazio Meklaud. Brošura je bila iz salvadorske škole engleskog jezika nedaleko od gvatemalskog hotela, rekla je.

Upravo je ta slika navela Vencel da zaključi: "To je on".

Četiri dana kasnije, 30. avgusta 2022. godine, vlasti su objavile da je Meklaud pritvoren u Sonsonateu, u El Salvadoru, gde je predavao engleski. Sledećeg dana je sleteo u San Dijego.

Vencel se borila sa spletom emocija dok se približavalo Meklaudovo čitanje optužnice. Razmišljala je o poslednjim trenucima svoje ćerke i preplitala niz fantazija o osveti, sećala se. Ali nije želela da se krčka u mržnji i gorčini. Zato je pokušala da se fokusira na decu svoje ćerke, koju su ona i njen muž odgajili, i na druge žrtve kojima je pokušala da pomogne.

"Ubistvo vam ovo radi - čini vas nekim ko niste, ako to dozvolite. Nisam zamišljala da ću ovako proživeti svoj život. Želela sam da budem baka i samo sam želela da putujem, zabavljam se i provedem ostatak života sa svojom porodicom. Ali to me je učinilo drugom osobom", zaključila je ona.

Autor: S.M.