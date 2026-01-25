HAOS U SAD SE NASTAVLJA: Protesti se šire nakon ubistva Aleksa Pretija (FOTO)

Pucnjava u Mineapolisu u kojoj je agent granične policije ubio Aleksa Pretija pokrenula je proteste protiv oštrijih mera imigracione kontrole u brojnim gradovima širom SAD.

Na mestu u Mineapolisu gde je Aleks Preti ubijen i danas se okupljaju građani, dok improvizovano spomen-obeležje na kojem se nalaze cveće i sveće nastavlja da raste, prenosi CNN. Pregršt cveća, sveća i poruka nalazi se na lokaciji gde je ubijen.

Temperatura je minus 10 Celzijusovih stepeni, a ljudi su ovde da bi odali poštu Aleksu Pretiju, rekao je jedan od ljudi koji su se okupili.

Demonstracije su se proširile od Njujorka, gde su ljudi nosili transparente pozivajući na ukidanje imigracione službe ICE, do Los Anđelesa, gde je održan skup uz sveće u znak sećanja na žrtvu.

U San Francisku, demonstranti su se okupili na Embarkadero plazi, iskazujući solidarnost sa učesnicima protesta u Mineapolisu i pozivajući na ukidanje ICE‑a.

Demonstranti su se okupili i u Los Anđelesu uz sveće u znak sećanja na žrtvu, dok su u Njujorku izašli na ulice sa transparentima protiv imigracione politike federalnih vlasti.

I u Vašingtonu, kod sedišta američke službe za imigraciju, organizovani su protesti, a okupljeni su nosili transparente na kojima su zahtevali odgovornost i kraj prakse koju vide kao represivnu.

Demonstracije su deo šireg talasa protesta širom zemlje, uključujući gradove kao što su Boston, Providens i druge, gde su hiljade ljudi zahtevale reforme imigracione politike i odgovornost federalnih organa, izražavajući nezadovoljstvo upotrebom sile i tražeći promene u pristupu prema migrantima i zajednicama koje protestuju.

Autor: Marija Radić