HOROR NA GRANICI SA TURSKOM! Autobus pun Bugara izgoreo dok je čekao kontrolu, TRAGEDIJA IZBEGNUTA ZASLUGOM VOZAČA (FOTO)

Incident se dogodio na ulazu u Tursku, i svi su putnici uspeli brzo da napuste vozilo. Požar je primećen od strane vozača, koji je odmah zaustavio autobus i omogućio evakuaciju.

Autobus koji je prevozio 21 putnika iz Bugarske ka turskom Izmiru potpuno je izgoreo jutros na ulazu u Tursku, na platou graničnog prelaza Kapıkule. Prema navodima turske agencije koja je organizovala prevoz, u incidentu niko nije povređen.

Vatra je zahvatila vozilo u trenutku kada je stiglo na granični punkt. Autobus se u veoma kratkom roku pretvorio u ognjenu loptu, dok uzrok požara još nije poznat. Vozač je primetio plamen, odmah zaustavio vozilo i putnici su uspeli da se bezbedno evakuišu.

Kako je došlo do požara

Na mestu incidenta brzo su stigle ekipe vatrogasaca iz Jedrena (Odrina), koje su uspele da ugase vatru, али je vozilo u potpunosti uništeno. Prema prvim izveštajima, požar se proširio izuzetnom brzinom, što je dodatno otežalo intervenciju.

Istraga u toku

Tužilaštvo i nadležne službe u Jedrenu otvorile su istragu kako bi se utvrdilo šta je izazvalo požar. Prema zvaničnim informacijama, sve opcije su u opticaju, od tehničkog kvara do mogućeg problema sa instalacijama ili motorom. Konačni rezultati biće objavljeni nakon veštačenja ostataka vozila i analize snimaka sa nadzornih kamera na graničnom prelazu.

