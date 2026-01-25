Jezive vesti iz SAD-a: Snežna oluja i ekstremna hladnoća odnele najmanje pet života

Najmanje pet osoba preminulo je u gradu Njujorku tokom vikenda usred niskih temperatura i snega, izjavio je danas gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani dok je guvernerka Njujorka Keti Hokul oluju ocenila kao najhladniju zimu u poslednjih nekoliko godina, a stanje u saveznoj državi nazvala opasnim.

"Iako još ne znamo uzroke smrti, ovo je snažan podsetnik koliko je ekstremna hladnoća opasna i koliko su mnogi naši sugrađani, posebno beskućnici, ranjivi", rekao je Mamdani, prenosi NBC Njuz.

On je dodao da zasad ne postoji indicija da su žrtve bile beskućnici.

Grad Njurjok je otvorio deset "centara za zagrevanje" i 126 skloništa za građane, a gradonačelnik Mamdani je apelovao da ljudi ostanu u zatvorenom i ne kreću se kolima.

Istovremeno, Hokul je ocenila oluju kao "najhladniju zimu koju smo videli u godinama" i opisala stanje u državi kao "brutalno, prosto ledeno i opasno".

Ona je dodala da lokalne vlasti očekuju najduži hladni talas i najveće snežne padavine u poslednjih nekoliko godina, sa rekordnim temperaturama od minus 34 do minus 49.Hokul je navela i da ne očekuje masovno nestajanjo struje, ali je upozorila na pojavu ekstremnog mraza.

"Jednostavno rečeno, još nismo gotovi. Ovo je tek početak", naglasila je Hokul.

U gradu Njujorku sneg pada od ranih jutarnjih sati, a očekuje se oko 28 centimetara snežnog pokrivača.

Očekuje se između 20 i 30 cm snega u severnim delovima savezne države, dok se za južni deo najavljuju snežne padavine između 30 i 45 cm.

Skoro 800.000 domaćinstava u Sjedinjenim Američkim Državama je bez struje dok ogromna zimska oluja ugrožava oko 180 miliona ljudi u ukupno 37 saveznih država, što je više od polovine stanovništva SAD.

Gotovo 200 miliona ljudi u 37 saveznih država je pod zimskim upozorenjima, dok je u 23 države od juga do severoistoka proglašeno vanredno stanje, prenoci NBC Njuz.

U opasnostima od oluje posebno su pogođene države Alabama, Džordžija, Kentaki, Mičigen, Njujork, Severna Karolina, Ohajo, Tenesi, Teksas i Virdžinija.

Samo danas, više od 10.000 letova je otkazano što je najveći broj otkazanih letova od kovid pandemije, a najviše otkazivanja zabeleženo je u gradu Šarlot u Severnoj Karolini i u Atlatni, dok su svi letovi na Ronald Regan aerodromu u Vašingtonu su otkazani.

