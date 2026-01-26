STIŽE JOŠ JEDNA RAZORNA ZIMSKA OLUJA: Ova ide ka evropskoj državi i opasna je po život! Poslato HITNO upozorenje stanovništvu

Ujedinjeno Kraljevstvo priprema se za dolazak oluje Čandra, koja će u utorak doneti snažne vetrove, obilne padavine i sneg u velikom delu zemlje.

Meteorološka služba izdala je niz upozorenja, uključujući i narandžasta upozorenja koja ukazuju na moguću opasnost po život. Zbog već natopljenog tla raste rizik od poplava i ozbiljnih poremećaja, prenosi "Skaj njuz".

Upozorenja širom zemlje

Met Office je izdao narandžasto upozorenje zbog obilne kiše za jugozapad Engleske, koje važi tokom ponedeljka i utorka. Očekuje se između 30 i 50 milimetara kiše, dok bi u višim predelima, naročito na južnom Dartmuru, količina mogla dostići i 80 milimetara. Zbog već prezasićenog tla, opasnost od poplava je znatno povećana.

#StormChandra has been named and is forecast to bring strong winds and heavy rain to the UK on Tuesday ⚠️



Flooding and travel disruption is likely in places and there will also be some significant snow across higher ground in some northern areas ❄️ pic.twitter.com/3DP8g3MrBz — Met Office (@metoffice) 26. јануар 2026.

Žuta upozorenja zbog kiše na snazi su za veći deo Engleske, uključujući London, jugoistočne i jugozapadne oblasti, kao i za delove Velsa i Severne Irske. Vremenski uslovi dodatno će se pogoršati u utorak jačanjem oluje Čandra, zbog čega je za veliki deo zemlje izdat čitav niz upozorenja.

Za Severnu Irsku u utorak važi narandžasto upozorenje zbog vetra, sa očekivanim udarima od 60 do 70 milja na sat, a na pojedinim obalskim lokacijama i do 75 milja na sat.

Sneg na severu, kiša na jugu

Glavni meteorolog Met Officea, Pol Gundersen, izjavio je da se Ujedinjeno Kraljevstvo suočava sa "složenim vremenskim periodom" usled približavanja ciklona i pozvao građane da pažljivo prate zvanična upozorenja.

- Jaki vetrovi prvo će pogoditi ostrva Sili, zapadni Kornvol i jugozapadni Vels - područja koja su i dalje osetljiva nakon oluje Goreti. Tamo su mogući udari vetra od 70 do 80 milja na sat - rekao je Gundersen.

- Dodatni rizik predstavlja obilna kiša koja će padati na već natopljeno tlo u Dorsetu i južnim delovima Devona, Somerseta i Kornvola - dodao je.

- Kako se Čandra bude pomerala ka severu i nailazila na hladniji vazduh, pretnju će predstavljati i sneg. U višim predelima Penina, južne Škotske i planinskog područja Hajlenda moglo bi pasti od 10 do 20 centimetara snega.

#StormChandra to batter parts of the UK in the following hours with adverse weather conditions ⚠️https://t.co/p6MyUf4hRn pic.twitter.com/W9sKutvAct — Meteored UK (@MeteoredUK) 26. јануар 2026.

Mogući odroni i poremećaji u saobraćaju

Žuta upozorenja zbog kiše i snega u utorak važe i za delove Škotske, Midlends, severoistočnu i severozapadnu Englesku, kao i Jorkšir. Na većim nadmorskim visinama kiša će prelaziti u sneg.

Očekuje se 2 do 5 centimetara snega na visinama iznad 300 metara, kao i 10 do 20 centimetara iznad 500 metara nadmorske visine.

Met Office upozorava na mogućnost poplava, kašnjenja i otkazivanja u saobraćaju, prekide u snabdevanju električnom energijom, kao i na odrone tla. Postoji i rizik da neka naselja ostanu odsečena zbog poplavljenih saobraćajnica.

Niz oluja pogađa Britaniju

Oluja Čandra dolazi samo nekoliko dana nakon što je oluja Ingrid u petak i subotu pogodila delove jugozapadne Engleske. Ranije ovog meseca, oluja Goreti donela je sneg, kišu i snažne vetrove širom Ujedinjenog Kraljevstva.

Ovaj meteorološki sistem dobio je ime Čandra, jer je to sledeće ime sa liste koju zajednički koriste Ujedinjeno Kraljevstvo, Irska i Holandija.

Prema abecednom redu, sledeća oluja nosiće ime Dejvid. Neke od prethodnih oluja imenovale su strane meteorološke službe - oluju Goreti nazvao je francuski Meteo France, dok su oluju Ingrid imenovale portugalske vlasti.

Autor: Marija Radić