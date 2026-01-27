OVA DRŽAVA JE NA METI DONALDA TRAMPA: Povećavam carine za 25 odsto!

Carine se odnose na robu u vezi sa automobilskom, drvnom i farmaceutskom industrijom.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da povećava carine na 25 odsto na uvoz robe iz Južne Koreje u Sjedinjene Američke Države koja je u vezi sa automobilskom, drvnom i farmaceutskom industrijom.

Tramp je u ponedeljak napisao na svojoj društvenoj mreži Truth Social da se Vlada Južne Koreje ne pridržava trgovinskog sporazuma sa Vašingtonom.

Američki predsednik je naveo da povećava carine sa 15 odsto na 25 odsto za južnokorejsku robu u vezi sa automobilskom, drvnom i farmaceutskom industrijom zbog toga što parlament u Seulu nije usvojio "istorijski trgovinski sporazum" sa SAD.

Autor: Jovana Nerić