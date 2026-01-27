AKTUELNO

Svet

OVA DRŽAVA JE NA METI DONALDA TRAMPA: Povećavam carine za 25 odsto!

Izvor: Pink.rs/Alo, Foto: Tanjug AP/Evan Vucci ||

Carine se odnose na robu u vezi sa automobilskom, drvnom i farmaceutskom industrijom.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da povećava carine na 25 odsto na uvoz robe iz Južne Koreje u Sjedinjene Američke Države koja je u vezi sa automobilskom, drvnom i farmaceutskom industrijom.

Tramp je u ponedeljak napisao na svojoj društvenoj mreži Truth Social da se Vlada Južne Koreje ne pridržava trgovinskog sporazuma sa Vašingtonom.

Američki predsednik je naveo da povećava carine sa 15 odsto na 25 odsto za južnokorejsku robu u vezi sa automobilskom, drvnom i farmaceutskom industrijom zbog toga što parlament u Seulu nije usvojio "istorijski trgovinski sporazum" sa SAD.

Autor: Jovana Nerić

#Donald Tramp

#Južna Koreja

#carine

POVEZANE VESTI

Svet

TRAMP OPET ŠOKIRAO SVET: Podigao carine na kinesku robu na 125 odsto, odložena primena carina za 90 dana!

Svet

KINA UZVRAĐA UDARAC! Objavila kontra carine - Trampa i Ameriku će ovaj potez IZLUDETI

Svet

KANADA UZVRAĆA UDARAC TRAMPU: Carine od 25 odsto na automobile iz Amerike

Društvo

IT stručnjaci najviše zarađuju u Srbiji: Kako će na njih uticati Trampve carine

Svet

'Ako oni nama naplaćuju i mi ćemo njima' Tramp najavio carine od 25 odsto na sav uvoz čelika i aluminijuma

Svet

TRAMP UVODI NOVE CARINE: Države koje posluju sa Iranom plaćaće 25 odsto