Cene zlata rastu sedmi dan zaredom: Nove Trampove carine i pad dolara preoblikuju tržišta plemenitih metala

Zlato je poraslo, držeći se iznad 5.000 dolara po unci drugi dan zaredom, jer je slab američki dolar pomogao da se produži snažan rast vođen geopolitičkim rizicima i bekstvom iz državnih obveznica i valuta.

Cena zlata je skočila za čak 1,4 osto u utorak, sedmi dan zaredom rasta. Predsednik Donald Tramp je zapretio da će povećati carine na južnokorejsku robu, a ključni indeks dolara je pao u ponedeljak zbog rastućih spekulacija da bi SAD mogle pomoći Japanu da podrži jen, čineći plemeniti metal jeftinijim za većinu kupaca. Srebro (SI=F) je poraslo za više od 7 odsto.

Dramatičan rast zlata - metal se više nego udvostručio u poslednje dve godine - naglašava istorijsku ulogu plemenitog metala kao merača straha na tržištima. Nakon najboljih godišnjih performansi od 1979. godine, zlato je do sada ove godine dobilo još 17 odsto, uglavnom zahvaljujući takozvanoj trgovini zlatom, gde investitori povlače valute i državne obveznice. Rasprodaja na japanskom tržištu obveznica je najnoviji primer investitora koji odbacuju veliku fiskalnu potrošnju.

Poslednjih nedelja, akcije Trampove administracije – pretnje aneksijom Grenlanda i vojnom intervencijom u Venecueli, kao i ponovljeni napadi na nezavisnost Federalnih rezervi – takođe su potresli tržišta. Upozorenje američkog lidera Južnoj Koreji dolazi nakon pretnje Kanade tokom vikenda da će uvesti carine od 100% ako Otava postigne trgovinski sporazum sa Kinom.

Rastuća izolacija Amerike od drugih zemalja ubeđuje mnoge investitore da smanje svoje dolarske zalihe i pređu na zlato, prema rečima najvećeg evropskog menadžera novca, Amundi SA.

„Zlato je veoma dobra zaštita od pada vrednosti na duži rok i dobar način da se održi izvesna kupovna moć“, rekao je Vinsent Mortije, glavni investicioni direktor u Amundiju, u intervjuu za Blumberg televiziju.

Volatilnost State Street SPDR Gold Shares - najvećeg svetskog berzanskog fonda podržanog zlatom - takođe je porasla.

Privlačnost zlata ogleda se u podacima o pozicioniranju spekulanata, a trgovci opcijama se spremaju za veći rast na usijanom tržištu gde malo ko želi da se pridruži trendu. Implicitna volatilnost fjučersa na Comex berzi porasla je na najviši nivo od vrhunca pandemije Covid-19 u martu 2020. godine, dok je volatilnost State Street SPDR Gold Shares - najvećeg svetskog berzanskog fonda podržanog zlatom - takođe porasla.

„Trgovci kupuju akcije na padovima, a ne na bledim dobicima“, rekao je Favad Razakzada, analitičar u City Index Ltd.

„Sve dok taj način razmišljanja traje, teško je raspravljati protiv viših cena u bliskoj budućnosti, čak i ako postoji kratkoročni jaz između fundamentalnih pokazatelja i stvarnosti.“

Autor: Jovana Nerić