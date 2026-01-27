Kinu potresa najdublja politička kriza posle Tjenanmena, Tramp deeskalirao situaciju po pitanju Grenlanda - PINKOV GEOPOLITIČKI PREGLED

Pink.rs donosi vam geopolitički pregled za poslednjih sedam dana.

Najviši kineski general, sadašnji potpredsednik Centralne vojne komisije, Džang Jusja, optužen je za prenos ključnih tehničkih podataka o kineskom nuklearnom oružju Sjedinjenim Američkim Državama. Prema rečima učesnika brifinga na visokom nivou koji je citirao Volstrit žurnal (WSJ), kinesko Ministarstvo nacionalne odbrane Narodne Republike Kine zvanično je juče objavilo da je pokrenuta istraga protiv generala zbog „teških povreda discipline i zakona“. Ovaj razvoj događaja predstavlja jedan od najvećih skandala unutar kineske političke i vojne elite, jer je Jusja smatran jednom od najpoverljivijih ličnosti Si Đinpinga. Svako potencijalno curenje nuklearnih podataka predstavljalo bi strateški udarac po nacionalnu bezbednost Kine. Psihološki uticaj stalnog političkog manevrisanja i sveprisutne paranoje , ali i izdaje mora biti nepodnošljiv za kineski politički establišment. Dovoljno je samo uporediti dinamiku koju je ova čistka otkrila sa svim što je poznato o tome šta su američke oružane snage upravo izvele u Venecueli?

Kao sin osnivača Narodne oslobodilačke armije Kine (NOA) koji je služio kao viši komandant pod Maom, general Džang Jusja pripada elitnoj revolucionarnoj lozi. Svoje borbene zasluge stekao je tokom kinesko-vijetnamskog rata 1979. godine (i kasnijih graničnih sukoba, uključujući bitku kod Laošana), gde se istakao na frontu i dobio odlikovanja za hrabrost. Lojalnost prema ovim generalima duboko je ukorenjena u NOA, jer mnogi oficiri srednjeg i nižeg ranga duguju svoje karijere unapređenjima i zadacima koje su im ove visoke ličnosti dodelile tokom decenija službe. Ovo stvara trajne mreže lične odanosti i uzajamne obaveze, što znači da Si ne sme da stane, već da ide dalje i da izvrši čistku po dubini i nižim činovima. U suprotnom, doći će do pobune, da li otvorene ili tihe, vreme će pokazati. Ovo nije mnogo drugačije od Staljinove Velike čistke (1936–1938) gde je eliminisao najviše komandante Crvene armije poput Mihaila Tuhačevskog - pionira dubokih bitaka i manevarskog ratovanja - zajedno sa preko 30.000 oficira, pod izmišljenim optužbama za izdaju, špijunažu i trockizam.

Dakle, ovde gledamo samo vrh ledenog brega. Čistka traje već nekoliko godina i nesrazmerno je usmerena na raketne snage NOA (koje se bave nuklearnim i raketnim kapacitetima) i rukovodstvo pomorskih snaga. Kada se dogode ovakve stvari bitno se narušava sistem rukovođenja i komandovanja, čime se vojna spremnost verovatno spušta blizu nule, sve do konsolidacije unutrašnjih struktura. Dobar deo analitičara koji prate odnose Kine i Tajvana uvereni su da Tajvan može da predahne na još neko vreme. Ovo je najveća čistka od ere Mao Cedunga, dok Kina svedoči masovnim represijama unutar vojnog rukovodstva zemlje. Visoki vojni zvaničnici masovno se optužuju za korupciju, političku nepouzdanost, pa čak i izdaju. Neki generali su nestali pod misterioznim okolnostima, dok su drugi tiho smenjeni sa svojih položaja.

Si je upravo svrgnuo Džang Jusju, najstarijeg generala u Kini. Njegovog najbližeg vojnog saveznika. U osnovi drugog posle samog Sija. 5 od 7 ljudi u najvišem vojnom telu Kine sada je otišlo. Ministar odbrane, načelnici raketnih snaga, združeni štab, politički rad. Sada Džang. To ostavlja Sija i još jednog čoveka da vode celu komandnu strukturu. Dve godine analitičar i strateg Gregori Kopli u svojim otvorenim analizama upozorava da je počelo unutrašnje urušavanje moći oko generalnog sekretara Sija. Prema pojedinim izvorima ukazuje se na okolnost da su uhapšena vojna lica i njihove familije što dostiže brojku od skoro 3.000 vojnih zvaničnika. Neprovereni izvori čak idu toliko daleko da tvrde da je došlo do oružanog obračuna između pripadnika obezbeđenja predsednika Sija i snaga lojalnih Jujsiju. Ove tvrdnje, međutim, nisu verifikovane na osnovu Tompson-rojtersovog standarda izveštavanja.

Kada je zavera otkrivena kineska armija je dobila naređenje da podigne borbenu gotovost što je značilo eliminaciju mobilnih telefona u vojnim jedinicama i bilo propraćeno masovnom patriotskom propagandom. Zna se da je prethodnog meseca izvođenja vojna vežba simulacije napada na Tajvan što je moglo biti pokriće za društvenu izolaciju pripadnika vojske. Ako se dokaže istinitim pisanje zapadnih medija da je general Jujsi bio ljudski izvor CIA to bi se tretiralo kao jedan od najvećih obaveštajnih poduhvata našeg doba. Pinkov geopolitički pregled je pisao prošle nedelje o kampanji koju je pokrenula CIA za regrutovanje kineskih zvaničnika. Si Đinpingovo čišćenje drugog najviše rangiranog generala NOA, Žanga Jusije, podseća na ono što se dogodilo maršalu Lin Bjaou. Zbog Linovog rastućeg uticaja u NOA, Mao Cedung je optužio svog imenovanog naslednika Lina da je planirao državni udar i ubio ga u avionskoj nesreći 1971. godine.

Pet godina kasnije, Maova Kulturna revolucija je okončana. Kineska istorija se ponavlja. Strateg Gregori Kopli ističe da neće trebati pet godina da se okonča Sijeva crvena dinastija. Ovo označava početak kraja za KPK Kine saglasni su stratezi od Australije do SAD. Zvanično glasilo Centralnog komiteta Kineske komunističke partije Pipls dejli (Renmin Ribao na kineskom) saopštava u objavljenom tekstu “Centralni komitet KPK odlučio je da pokrene formalnu istragu o teškim prekršajima discipline i zakona koje su navodno počinili Džang Jusja i Liu Dženli. Ovo još jednom pokazuje jasan stav Centralnog komiteta KPK i Centralne vojne komisije da borba protiv korupcije ne poznaje granice, pokriva sve oblasti i ne toleriše nikakva kršenja - istražujući onoliko slučajeva koliko ima tragova i istražujući što dublje veze. To u potpunosti pokazuje čvrstu odlučnost naše partije da sprovede kampanju protiv korupcije do kraja; svečano proglašava čvrst stav da niko nije izuzetak, nijedna pozicija nije previsoka i da svako ko se bavi korupcijom neće se suočiti sa popustljivošću. Odlučna istraga i kažnjavanje Džang Jusje i Liu Dženlija predstavlja veliko dostignuće u kampanji protiv korupcije Partije i vojske, vitalnu demonstraciju odlučnosti i sposobnosti Partije i vojske i ima značajan značaj za pobedu u sveobuhvatnoj, teškoj i dugotrajnoj borbi protiv korupcije u vojsci.”

Ako nastavimo sa analizom izvlačenje zaključaka može ići u pravcu toga da su starešine KPK koje su pokrenule taj blagi puč – Hu Đintao, Ven Điabao i Džang Jusja, koji je sarađivao sa njima – želele da sačuvaju Partiju, održe njen obraz i obezbede unutrašnju stabilnost unutar Partije. Čak su se nadali da će se vratiti u eru Deng Sjaopinga, što je neizvodljivo. Pošto nisu reagovali na vreme da potpuno sruše Si Đinpinga, propustili su priliku i Si Đinping ih je kontranapao. Prošlog vikenda, ali i meseci, kružile su glasine da je Si Đinping teško bolestan i hospitalizovan. Neke od tih tvrdnji su se pokazale kao neistinite poput onih u septembru. Gledajući unazad, to je bila dimna zavesa koju je Si Đinping pustio da zbuni svoje protivnike. Kaže se da je Džang Jusja, koji je popustio gard, doveo samo četiri stražara na sastanak i da ga je tamo zarobilo više od stotinu ljudi koji su ga tamo napali iz zasede. Neki takođe kažu da je Džang Jusja nameravao da sruši Si Đinpinga, ali ga je izdao doušnik. Za razliku od slučaja drugog potpredsednika Centralne vojne komisije, He Vejdonga, čiji je pad zvanično objavljen sedam meseci kasnije, ovog puta vest je objavljena samo nekoliko dana kasnije, što upravo ukazuje na to da je Si Đinping uspeo u svom iznenadnom napadu i da je morao odmah da ga objavi kako bi stabilizovao situaciju. Iz više perspektive, uništenje KPK je neizbežno. Anti-Si frakcija unutar KPK samo želi da sruši Si Đinpinga, a da pritom sačuva Komunističku partiju, što je neizvodljivo.

Protekla sedmica pokazala je da se globalna politika kreće između privremenih kompromisa i dubokih strukturnih sukoba. Trampov zaokret oko Grenlanda sprečio je eskalaciju, ali nije zaustavio proces erozije poverenja između SAD i Evrope. Istovremeno, pregovori o Ukrajini, nova inicijativa za Gazu, krize u Iranu i unutrašnji nemiri u SAD ukazuju da se svet sve više fragmentira na paralelne zone konflikta i interesa. I dok se stare arhitekture moći krune, nove se još ne formiraju do kraja što ovu fazu čini jednom od najnestabilnijih u poslednjim decenijama.

Sedmica iza nas obeležena je dramatičnim, ali olakšavajućim preokretom američkog predsednika Donalda Trampa u vezi sa Grenlandom, koji je izazvao olakšanje u evropskim prestonicama. Nakon što je zapretio uvođenjem carina protiv osam evropskih zemalja kako bi izvršio pritisak na Dansku i NATO u vezi sa kontrolom nad Grenlandom, Tramp je u Davosu objavio da od carina odustaje, ali i od upotrebe sile u nastopjanjima da stavi Grenland pod američku kontrolu. Prema njegovim rečima, postignut je okvirni dogovor sa NATO-om o arktičkoj bezbednosti koji ne podrazumeva upotrebu sile, čime je izbegnut direktan transatlantski trgovinski i bezbednosni sukob. Ipak, mnogi detalji tog aranžmana ostaju nejasni, uključujući obim američkog uticaja na buduće upravljanje bezbednosnim pitanjima u regionu.

Evropske reakcije bile su mešavina opreza i sumnje. Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen poručila je da je Evropa spremna na odlučan odgovor ukoliko se pretnje carinama ponove, ocenivši da se svet nalazi u trajnoj fazi preraspodele moći u kojoj „sirova sila“ sve više definiše međunarodne odnose. “Promene u međunarodnom poretku nisu samo seizmičke već trajne. Sada živimo u svetu koji definiše sirova moć", rekla je Fon der Lajen, dodajući i da je imperativ da Evropa dobije "nove poluge moći". Ona je u Davosu najavila rađanje nove nezavisne i suverene Evrope. Razgovori između Trampa i generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea fokusirani su na odbranu Arktika od Rusije i Kine, što potvrđuje da Grenland ostaje strateška tačka globalne bezbednosne konkurencije, bez obzira na trenutno smirivanje retorike.

Iako je izbegnut neposredni trgovinski sukob, politička šteta po transatlantske odnose ostaje značajna. Najnovije istraživanje javnog mnjenja pokazuje da većina građana u ključnim evropskim državama Donalda Trampa vidi kao neprijatelja Evrope, dok ga tek marginalni procenat smatra saveznikom. Prema anketi koju je objavio španski list Figaro više od polovine (51 odsto) stanovnika Francuske, Italije, Španije, Nemačke, Poljske, Danske i Belgije sada smatra Trampa "neprijateljem Evrope". Samo osam odsto ispitanih ga vidi kao prijatelja, a 39 odsto ga vidi kao "nijedno od toga". Američki predsednik ima najviše prijatelja u Poljskoj (17 osto) i najviše neprijatelja u Španiji (58 odsto).

Ovo nepovrenje dodatno su produbile Trampove izjave o NATO-u i ulozi evropskih snaga u Avganistanu, koje su izazvale snažan revolt u Velikoj Britaniji. Britanski premijer Kir Starmer ocenio je njegove izjave kao „iskreno užasavajuće“, posebno zbog istorijske činjenice da je Britanija izgubila 457 vojnika u tom ratu. Iz Londona stižu upozorenja da ovakva retorika potkopava samu ideju kolektivne bezbednosti. Trampove izjave da SAD „nikada ništa nisu dobile od NATO-a“ dodatno hrane narativ o američkom unilateralizmu, koji već duže vreme destabilizuje odnose unutar Alijanse. Tramp je u četvrtak je za Foks Njuz rekao da Sjedinjenim Državama "nikad nije bio potreban" transatlantski savez i optužio saveznike da su se držali "malo podalje od prvih linija" u Avganistanu.

Dok transatlantski odnosi ulaze u novu fazu neizvesnosti, u samoj Evropskoj uniji dolazi do preraspodele političkog uticaja. Nemački kancelar Fridrih Merc sve otvorenije se oslanja na italijansku premijerku Đorđu Meloni, gradeći novu osovinu moći dok tradicionalno partnerstvo Berlina i Pariza slabi. Ovaj politički tandem pokušava da ublaži tenzije sa Vašingtonom, ali i da redefiniše evropske prioritete u oblasti trgovine i industrijske politike. Njihovo zbližavanje delom je rezultat frustracije zbog francuskih pokušaja da blokiraju ključne trgovinske sporazume. Ova promena signalizira duboku transformaciju unutar EU: balans se pomera ka konzervativnijim i atlantističkijim liderima, što bi moglo uticati na budući odnos Brisela prema SAD, Rusiji i Kini.

U Davosu je formalno osnovan međunarodni „Odbor za mir“, inicijativa Donalda Trampa koja bi trebalo da nadzire stabilizaciju konflikata, počevši od Gaze. Ovaj projekat izazvao je podeljene reakcije. Tramp je najavio saradnju sa Ujedinjenim nacijama, ali mnoge evropske zemlje strahuju da bi nova struktura mogla potkopati postojeći međunarodni sistem. Poziv upućen ka oko 60 država naišao je na oprezan odgovor, jer se inicijativa posmatra kao pokušaj SAD da redefinišu globalni sistem upravljanja krizama. Situaciju dodatno komplikuje najava ruskog predsednika Vladimira Putina da je spreman da uplati milijardu dolara za pomoć Gazi, potencijalno iz zamrznutih ruskih sredstava. Time se Odbor za mir pretvara u novu platformu za geopolitičko nadmetanje, a ne samo humanitarnu inicijativu.

Po prvi put od početka rata, predstavnici SAD, Rusije i Ukrajine sastali su se za istim stolom u Abu Dabiju. Razgovori su ocenjeni kao konstruktivni, ali ključna prepreka ostaje – teritorijalno pitanje. Moskva insistira na povlačenju ukrajinskih snaga iz okupiranih regiona, dok Kijev odbija bilo kakav kompromis koji bi legitimisao rusku aneksiju. Razgovori u Abu Dabiju neočekivano su otkrili jedan važan detalj. Rusija je poslala ne samo šefa GRU-a Igora Kostjukova, već i jednog od najtajnijih i najiskusnijih pregovarača Kremlja, general-pukovnika Aleksandra Zorina. Njegovo prisustvo nije službeno najavljeno, ali novinari su je utvrdili iz video snimka sa sastanka. U ruskom sistemu, Zorin je poznat kao čovek za "posebne zadatke". On je bio taj koji je godinama nadgledao sirijsku situaciju i sudelovao u izuzetno osetljivim pregovorima o Azovstalju. Činjenica da se Zorin pojavio za pregovaračkim stolom ukazuje da je Kremlj počeo da menja strategiju. Suočena sa zastojem u ratu u Ukrajini i gubitkom pozicije svetske sile, Moskva se više ne oseća samouvereno. Kremlj je shvatio da njegova prethodna taktika pritiska, odugovlačenja i simuliranja dijaloga više ne funkcioniše. Prema izvorima upućenim u tok pregovora, Zorin se smatra stručnjakom za "teške pregovore", gde cilj nije postići dogovor, već prisiliti drugu stranu na pristanak. Njegova uključenost ukazuje na to da Rusija pregovore smatra kritično važnim i potencijalno opasnim. Zbog izuzetno teške situacije u koju je zapala njegova ukrajinska ratna avantura, Putin je na pregovore poslao osoblje GRU-a, a ne diplomate Ministarstva inostranih poslova. Ovo je pokušaj održavanja uticaja na mestu gde diplomatija više ne funkcioniše.

Uprkos diplomatskim signalima, Rusija istovremeno nastavlja masovne napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, ostavljajući stotine hiljada ljudi bez struje i grejanja usred zime. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poručio je da njegova zemlja cilja članstvo u EU do 2027. godine, naglašavajući da je evropska integracija ključna bezbednosna garancija. Zelenski je, tokom zajedničke konferencije za novinare sa predsednicima Litvanije i Poljske u Viljnusu, izjavio kako da je važno da Ukrajina odredi konkretan datum pristupanja EU u mirovnom sporazumu da bi se obezbedile jasne bezbednosne garancije i sprečilo bilo kakvo blokiranje njenog članstva. "Drugi sloj bezbednosnih garancija za Ukrajinu su evropske bezbednosne garancije, Koalicija voljnih i, što je najvažnije – članstvo u Evropskoj uniji. To su ekonomske bezbednosne garancije za Ukrajinu. Ciljamo na 2027. godinu", rekao je Zelenski.

Iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei priznao je da je tokom više od dve nedelje nemira u toj zemlji ubijeno na hiljade Iranaca. Za njihovu smrt je okrivio američkog predsednika Donalda Trampa, rekavši da je "otvoreno ohrabrivao“ demonstrante obećavajući im američku "vojnu podršku“, piše CNN. U obraćanju naciji Hamnei je Trampa nazvao "kriminalcem“ odgovornim "i za žrtve i za štetu“ tokom antivladinih protesta koji su izbili krajem decembra, a koje je u početku izazvalo javno nezadovoljstvo zbog teških ekonomskih uslova,piše ovaj medij. Američka nevladina organizacija za ljudska prava kazala je ubijeno više od 3.600 ljudi. Jedan američki zvaničnik je pomenuo broj od 5.000 građana dok je CBS ranije saopštio da broj poginulih može da ide od 12.000 do 20.000.

Francuska mornarica presrela je tanker za naftu u Sredozemnom moru koji je putovao iz Rusije. To je obavljeno u okviru misije usmerene na rusku "tajnu flotu" pod sankcijama, saopštili su zvaničnici. Francuskoj mornarici je obaveštajne podatke za operaciju dostavila Velika Britanija. Francuske pomorske vlasti za Mediteran saopštile su da se sumnja da brod "Grinč" plovi pod lažnom zastavom. Mornarica će brod otpratiti do luke radi dodatnih provera, navodi se u saopštenju. Predsednik Francuske Emanuel Makron objavio je na društvenoj mreži Iks da je operacija izvedena uz podršku "nekoliko saveznika" Francuske i u "strogom skladu sa Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravu na moru".

U Češkoj, novi premijer Andrej Babiš odbacio je tvrdnje Rusije o navodnom „buđenju zdravih snaga“ u toj zemlji, naglasivši kontinuitet prozapadne politike Praga. Babiš je tako odbacio navode šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova, kome je poručio da se spoljna politika Praga, s novom vladom, ne menja i da ostaje ista kao što je bila do sada. "Besmislica, ništa se ovde ne budi. Kao predsednik vlade sam garant naše bezbednosne i spoljne politike koje su stalno iste. To su izjave koje čak ni nemam potrebu da komentarišem", kazao je danas češki premijer povodom pohvale od Lavrova da je i Češka navodno među zemljama Evropske unije i da se u njoj kao pre u Mađarskoj ili Slovačkoj bude "zdrave snage."

Ameriku potresaju protesti nakon što se u Mineapolisu dogodila još jedna pucnjava u kojoj su učestvovali federalni agenti, objavili su guverner Minesote Tim Volc i senatorka Ejmi Klobučar. Kako navodi CNN, pucnjava u kojoj je ubijen jedan muškarac je treća pucnjava koju su počinili federalni agenti u tom gradu ovog meseca. Pucnjava u ubijen Aleks Pretij, pokrenula je proteste protiv oštrijih mera imigracione kontrole u brojnim gradovima širom SAD. U međuvremenu demonstracije su se proširile na više gradova, uz sukobe sa policijom i zahtev za ukidanje ICE-a. Ovaj talas protesta pokazuje duboke društvene podele u SAD, koje se dodatno produbljuju u kontekstu spoljnopolitičkih ambicija administracije.

TikTok je dobio novu vlasničku strukturu u SAD, uz učešće američkih i arapskih investitora, što je predstavljeno kao kompromis između nacionalne bezbednosti i tržišnih interesa. Prema ranije postignutom dogovoru platforma TikTok oformila je svoj američki entitet "TikTok U.S.". Kompanija je potpisala sporazume sa američkim firmama "Orakl" (Oracle), "Silver Lejk" (Silver Lake), kao i investicionom firmom "MGX" iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) o formiranju nove zajedničke kompanije - TikTok U.S, koja će raditi pod "definisanim zaštitnim merama koje štite nacionalnu bezbednost kroz sveobuhvatnu zaštitu podataka, bezbednost algoritama, moderiranje sadržaja i softverske garancije za korisnike u SAD", navodi se u saopštenju. Sporazumom se pohvalio i predsednik SAD Donald Tramp (Trump), koji je na svojoj društvenoj mreži Trut Soušal (Truth Social) zahvalio predsedniku Kine Si Đinpingu "što je sarađivao sa nama i, na kraju, odobrio sporazum".

U isto vreme, Grčka i Izrael razvijaju zajedničke sisteme za odbranu od rojeva vojnih dronova, što ukazuje na rastuću važnost novih tehnologija u budućim sukobima, ali i savezništva dve sredozemne države u isrtočnom Mediteranu. Izrael će pomoći Grčkoj da razvije tehnologiju za odbranu od "rojeva vojnih dronova", rekao je grčki ministar odbrane Nikos Dendijas posle sastanka u Atini sa svojim kolegom Izraelom Kacom. To je deo sprovođenja decembarskog odbrambenog pakta Grčke, Izraela i Kipra, a Izrael već pomaže Grčkoj u izgradnji "protiv-vazduhoplovnog štita". Kac je rekao da je partnerstvo Izraela, Grčke i Kipra "sidro stabilnosti u Sredozemlju". "Rojevi dronova" - obično malih, jeftinih letelica koje deluju u koordinaciji, pomak su u ratovanju. Koriste se za izviđanje, odbranu i pokušaje da se nadvladaju sistemi protivnika. Grčka koja na odbranu troši mnogo sredstava u odnosu na veličinu svoje privrede, u dugotrajnom je sporu s drugom članicom NATO-a, Turskom, oko granica na moru i podmorskih resursa. Sporazum je donet posle razgovora lidera tri zemlje o unapređenju bezbednosti na moru i jačanju inicijativa u energetici, pre svega za snabdevanje strujom i prironim gasom iz podmorja Sredozemnog mora.

