Da li je OVO Trampova ponuda za Zelenskog? U Kijev stigao ultimatum od kog se svima diže kosa na glavi

Donald Tramp, predsednik Amerike, poručio je Ukrajini da američke bezbednosne garancije zavise od pristanka Kijeva na mirovni sporazum koji bi verovatno uključivao ustupanje regiona Donbas Rusiji, tvrdi osam osoba upućenih u pregovore, piše Fajnenšl tajms (FT).

Vašington je takođe nagovestio da će Ukrajini obećati više oružja za jačanje vojske u mirnodopskim uslovima ako, kao cenu za mir sa Rusijom, pristane da povuče svoje snage iz delova istočnog regiona koje kontroliše, navodi FT.

Tramp traži od Zelenskog da se odrekne Donbasa?

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se nadao da će već ovog meseca potpisati dokumenta o bezbednosnim garancijama i posleratnom "planu prosperiteta" sa SAD, što bi Kijevu dalo prednost u budućim pregovorima sa Moskvom.

Međutim, Vašington sada šalje signale da američke bezbednosne obaveze zavise od postizanja dogovora sa Rusijom. Ukrajinski i evropski zvaničnici opisali su stav SAD kao pokušaj da se Kijev natera na bolne teritorijalne ustupke koje je Moskva zahtevala u bilo kakvom sporazumu.

Nakon sastanka Trampa i Zelenskog u Vašingtonu prošlog meseca, američki zvaničnici su rekli da ponuda američkih bezbednosnih garancija "neće biti večno na stolu", ne navodeći detalje. Ukrajina, sa druge strane, želi da potvrdi američke bezbednosne garancije pre nego što se odrekne bilo kakve teritorije.

Uslov za bezbednosne garancije

SAD, međutim, veruju da Kijev mora da odustane od Donbasa kako bi rat se završio i ne ulažu velike napore da pritisnu ruskog lidera Vladimira Putina da odustane od jednog od svojih zahteva, rekle su upućene osobe za FT.

Ana Keli, zamenica portparolke Beke kuće, rekla je da su ovi navodi FT-a "potpuna neistina", navodeći da je "jedina uloga SAD u mirovnom procesu da okupe obe strane kako bi postigle dogovor".

- Sramotno je što FT dozvoljava zlonamernim akterima da anonimno lažu kako bi potkopali mirovni proces, koji je u odličnoj poziciji nakon istorijskog trilateralnog sastanka ovog vikenda u Abu Dabiju - dodala je.

Ustupci Rusiji

Zelenski je u petak rekao da su on i Tramp tokom boravka u Davosu "finalizovali" bilateralne bezbednosne garancije SAD i Ukrajine. Pitanje teritorije je, pak, ostalo nerešeno.

Visoki zvaničnik u Kijevu rekao je za FT da Amerikanci "koriste garancije kako bi gurnuli Ukrajinu" prema ustupcima za koje veruju da mogu dovesti "Rusiju za sto".

Dmitrijev: Povlačenje iz Donbasa je put ka miru za Ukrajinu

Specijalni izaslanik Kremlja Kiril Dmitrijev, izjavio je danas da je povlačenje Ukrajine iz regiona Donbasa put ka miru.

- Povlačenje iz Donbasa je put ka miru za Ukrajinu - napisao je Dmitrijev na mreži "X".

Ranije je portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao da Ukrajinske oružane snage moraju da napuste Donbas i da je to važan uslov za rusku stranu.

Donbas - srž rata u Ukrajini

Oko Donbasa se lome koplja i na frontu i na pregovorima, a evo zašto je toliko važan Rusiji.

Donbas je industrijsko srce na istoku Ukrajine, region bogat ugljem i metalima, sa strateški važnim lukama na Azovskom moru. Sastoji se iz dve oblasti - Donjeck i Lugansk - koje Moskva ne kontroliše u potpunosti.

Više od decenije region je bio žarište sukoba:

Konflikt u Donbasu počeo je 2014, nakon što je masovnim protestima svrgnut proruski predsednik Viktor Janukovič



Moskva je nakon toga zauzela Krim, a neredi su se proširili istočnom Ukrajinom. Naoružana grupa podržana Rusijom proglasila je “narodne republike”

Proruski separatisti borili su se protiv ukrajinskih snaga u Donbasu u sukobu koji je trajao osam godina i u kojem je, prema UN, poginulo oko 14.000 ljudi

Putin je uoči invazije 2022. priznao samoproglašenu Donjecku i Lugansku “narodnu republiku”. U septembru iste godine pripojio je te dve oblasti, kao i Zaporožje i Herson.

Od početka invazije Putin je zaštitu stanovnika Donbasa predstavio kao centralno opravdanje za pokretanje “specijalne vojne operacije”, kako zove rat u Ukrajini. U televizijskom obraćanju je rekao da su se tamo obratili Moskvi za pomoć i da se stanovnici koji govore ruski suočavaju sa “genocidom” od strane Kijeva.

Putin prikazuje region kao istorijski povezan sa Rusijom i nasleđem Sovjetskog Saveza.

Autor: S.M.